Otra Rubí celebra sus XV de manera muy diferente (FOTO)

También cumplió XV años y también vive en San Luis Potosí, México… pero su quinceañera fue muy diferente a la de su “tocaya”, que reunió a cientos de miles en La Joya. La de Rubí Azucena fue una fiesta muy sencilla en el corral de su casa y no hubo “chiva”.

A tan sólo unos minutos de donde vive la famosa Rubí Ibarra García, está la comunidad de El Llano de Jesús María, donde reside Rubí Azucena Chávez Compeán y donde fue su quinceañera, a la que fueron invitados los habitantes de las rancherías cercanas, según cuenta el periódico mexicano Excélsior.

Esta otra quinceañera se celebró al día siguiente de la fiesta multitudinaria de Ruby, es decir el martes 27, y aunque en un principio sí estaba contemplada la “chiva”, la carrera de caballos se suspendió por respeto a la familia de don Félix Peña, quien desafortunadamente perdió la vida en la gran celebración del día 26 en La Joya.

Ruby Azucena también usó un vestido blanco con rojo y flores bordadas, el cual fue adquirido en una boutique de Matehuala. Ella dice que no le hubiera gustado que sus XV años fueran como los de “la otra Rubí, la de La Joya”.

“Yo estoy contenta, a mí no me gustan todas esas cosas, a mí me gusta todo más tranquilo, que no haya tanto relajo”, expresó la jovencita, quien estudia Administración en el Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario de la comunidad de Santa Lucía.

Su fiesta, afirmó, es como la de todas las quinceañeras del municipio de Villa de Guadalupe.

Para la comida, sus padres ofrecieron asado (que es chile rojo con carne de cerdo), barbacoa, sopa de arroz y codito.

Su pastel era de cuatro pisos, color perla, decorado con espuelas de chocolate y en la parte superior una montura. Los chambelanes bailaron con Ruby con atuendos de charro y fueron secundados por los invitados hasta “que el cuerpo aguantó”.

Su fiesta no fue viral en redes ni en medios, no hubo reporteros, policías ni elementos de Protección Civil, sus invitados fueron sus familiares y amigos y vecinos. Y con eso, ella dijo simplemente “estoy feliz”.