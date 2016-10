Osmel Sousa retracta su apoyo a Donad Trump

Después se la polémica desatada al revelar su apoyo a Donald Trump, Osmel Sousa tuvo que dar marcha atrás a su polémico respaldo.

En un video compartido en sus redes sociales, el juez del reallity Show de Univisión, aclaró será lo único que diga sobre su comentario sobre las elecciones de Estados Unidos.

“Esto es lo único que diré referente a las declaraciones sobre las elecciones de los Estados Unidos de Norte América”, escribió Osmel, junto a un video en el que aclara que sus declaraciones fueron pensando en la relación que Trump y él formaron durante los años que compartieron por el certamen de Miss Universo.

Yo no me meto en política, no entiendo nada de política, ni aquí y menos allá. Lo mio es hacer reinas”, dijo Sousa totalmente serio.

En la misma grabación Ozmel además habló sobre los insultos que la comunidad hispana ha recibido de parte del candidato a la presidencia por el partido republicano, en especial en contra de los mexicanos.

“Yo si les puedo decir es que rechazó categóricamente la actitud que ha tomado el señor Trump hacia los latinoamericanos, sobre todo hacia los mexicanos”, dijo el controversial juez.

Osmel terminó la grabación hablando y rechazando la actitud que Trump tomó con Alicia Machado en el tiempo en que fue Miss Universo.

