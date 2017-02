Ortiz de Pinedo prefiere no arriesgarse

A un mes de que le retiraran el lóbulo medio del pulmón derecho, Jorge Ortiz de Pinedo se recupera satisfactoriamente.

“¿Cuál es la función del pulmón? Es tomar aire, convertirlo en oxígeno y dárselo al corazón y que éste lo tire para todo el cuerpo. Hay gente que no tiene la oxigenización necesaria y, si no es así, las funciones no son las mismas. Tiene que trabajar muchísimo más el corazón”, compartió.

Por el momento sigue al pie de la letra las recomendaciones e indicaciones de los médicos, como el uso de un tanque de oxígeno.

Además, aún no puede viajar en avión y no debe estar en lugares muy concurridos para evitar ser contagiado de las vías respiratorias.

“Me han dicho que me calme. Estoy limitado de alguna manera a estar en la casa, en la oficina. No puedo estar cargando cosas, no puedo estar cargando a mis nietos, jugando caballito o futbol con ellos”, agregó.

Será hasta dentro de unos meses que conozca si tendrá consecuencias permanentes para el resto de su vida luego de la cirugía, a la que fue sometido luego de padecer neumonía a finales de 2016.

Además, desde que le detectaron la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), utiliza un broncodilatador que le ayuda a la oxigenación.

“Acuérdense que yo fumé durante 45 años de mi vida y por eso me la paso diciéndole a la gente que no fumen”, comentó.

Aunque los cuidados han sido difíciles, se ha dado tiempo para organizar la gira de la obra El Fantasma en el Espejo.

El intérprete de Cándido Pérez acudió a la develación de la placa conmemorativa por las 100 representaciones del montaje, el viernes por la noche.

“Es un éxito, están agotadas todas las funciones. Me siento muy orgulloso porque mis hijos no solamente hacen teatro, sino que han superado todo lo que yo hice.

“Tuve muchísimo éxito, llené todos los teatros de México y fue fantástica mi carrera, pero lo que están haciendo ellos es increíble”, añadió.

Agregó que “los médicos dicen que voy a poder trabajar normal y todo, pero que siempre existe un riesgo de no alcanzar la cantidad de oxígeno que uno tiene que tener”.