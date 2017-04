Nueva conductora de Primer Impacto sorprende a sus fans al mostrar profesión de su pareja (FOTOS)

La guapa mexicana Michelle Galván, quien sustituyó a Bárbara Bermudo tras su salida de Primer Impacto en Univisión, mostró una faceta de su esposo que pocos conocían: es músico.

Y es que aunque la conductora nunca ha ocultado la identidad del hombre que le quita el sueño, sí sorprendió a muchos de sus fans que tuviera gusto por lo artístico.

“Ojos más lindos no he visto yo…????#teamo #soyfan #miesposo #regio”, escribió la conductora en una imagen a blanco y negro donde aparece Fernando Guajardo, su pareja.

Algunos le dijeron que no sabían a lo que se dedicaba: “Wow! No sabía que era músico!”, “Qué guapo se ve tu esposo con esa tejana Michelle, muy bonita pareja hacen”.

Sin embargo sus admiradores masculinos se mostraron decepcionados al saber que es casada: “Me voy a poner celoso princesa”.

Michelle contó al portal Mi Familia Magazine que ellos se conocieron hace tiempo cuando ella era modelo: “tenía muchos trabajos. Daba el clima, era modelo y luego tenía el programa de deportes los fines de semana para sacar dinero, para llevarlo a mi casa y para seguir estudiando. Y entonces, en una pasarela de Palacio de Hierro, yo conozco a su hermana y su hermana me dice: “Te voy a presentar a mi hermano y a mi mamá. Ahí están afuera, ¡acompáñame!”. Y yo le dije: “Bueno, pues vamos”. Yo tenía 18 años y es cuando lo conozco y cuando lo vi dije: “Qué güero tan guapo”. Pero ya no nos volvimos a ver ni nada”.

La mexicana dijo que se hizo muy amiga de la hermana de quien es ahora su esposo. Contó que un día Fernando la invitó a una boda sin imaginar que ahí descubriría su profesión: “en plena boda, en torno a las 12 de la noche, me dice que se tiene que ir a tocar en un grupo norteño. En ese momento, a mí se me cayó el encanto mentalmente. Sin embargo, me enamoré cuando le vi con tremendo sombrero, botas y cantando. Me enamoré desde ese día, me encantó”.

Fernando dijo que algo que le encanta de Michelle es que puedes platicar de todo tipo de temas, hasta de fútbol. Además reveló cómo le pidió que fuera su novia: “armamos un viaje a la Isla del Padre que era sorpresa para ella. Yo ya estaba allá en la isla. Fue cuando le dije que si quería ser mi novia”.

La pareja duró 5 años de noviazgo y Michelle ya estaba trabajando en Univision Houston cuando se casó. “La boda la organizó a larga distancia, gracias a la tecnología y el apoyo de su familia. Fue una boda espectacular. Antes de comprometerse los dos ya habían considerado la posibilidad de radicar en Houston, porque hay una gran comunidad regiomontana”.

Por último dicen que esperan formar pronto una familia: “Dios es el que tiene la última palabra y ojalá nos dé la oportunidad de ser padres algún día, nos encantaría. Si Dios nos da la oportunidad de mandarnos dos angelitos sería lo máximo (uno planea y Dios dispone)”, dijo Michelle.

