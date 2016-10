Nora Salinas decide denunciar a su marido (VIDEO)

La actriz mexicana Nora Salinas explotó y dijo en una entrevista que el padre de su hijo no le ha permitido ver a su hijo, y lo acusó de faltar al acuerdo al que habían llegado legalmente.

“No he podido ver a mi hijo, yo estoy depositando la parte de mi sueldo que el juez determinó para su manutención, pero su papá Miguel Borbolla ha incumplido y no me ha dejado verlo”, dijo a Ventaneando.

Además dijo que atraviesa por momentos muy difíciles: “Tengo días muy malos, como todo mundo, a veces sí me cuesta mucho trabajo estar bien, sí me deprimo, pero también tengo que echarle ganas y tratar de reponerme. Hay gente que me dice que cómo le hago para estar tan bien sin ver a mi hijo, pues no estoy bien, no es fácil pero hay que trabajar todos los días en tu interior. Yo espero que con el tiempo las cosas se arreglen”.

También negó que tuviera novio: “No para nada, primero mis hijos y yo”.