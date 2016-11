Helado Negro se presenta en The Masquerade

Desde que comenzó a crear su propio universo musical, Roberto Carlos Lange o Helado Negro, el nombre artístico del cual se apropió, se ha dedicado a deambular por escenarios del mundo llevando su vanguardista propuesta musical que no está atada a ninguna categoría.

El 9 de octubre inició la gira nacional más extensa de su trayectoria en su natal Miami y que lo llevará a 25 ciudades de Estados Unidos y Canadá, incluyendo una presentación el 6 de noviembre en el Masquerade de Atlanta.

“Mi proyecto como Helado Negro comenzó en 2009. Siempre trato de experimentar con mi música que comienzo con tracks en mi computadora, le agrego sonidos de instrumentos acústicos y luego la voz para crear mis canciones”, explicó el músico de padres ecuatorianos.

En esta gira, Helado Negro brindará un show con las 14 canciones en español e inglés de su nuevo álbum Private Energy y algunas de sus discos anteriores.

NPR (National Public Radio) ha dicho de Helado Negro que “no hay nadie que haga música como él”. Y es que el músico ecuatoriano que vivió en Atlanta de 2004 a 2006 no quiere encasillarse en una categoría porque su creatividad lo motiva a innovar y experimentar con ideas eclécticas.

Private Energy incluye temas como ‘It’s My Brown Skin’ y ‘Young, Latin And Proud’, en las que el músico explora su orgullo de ser latino y su manera de protestar o poner su granito de arena a la reciente conversación iniciada por el movimiento nacional Black Lives Matter.

“Empecé a hacer este álbum en 2014 cuando había tanta violencia sobre los policías matando afroamericanos. En esos momentos no tienes oportunidad de procesar lo que está ocurriendo y decides no gastar esa energía hasta que aparezca el momento idóneo”, mencionó Helado Negro.

A pesar de ello, la música de Helado Negro no es política sino una explosión de divertidos sonidos e ideas, que incluye a dos bailarines disfrazados con atuendos de tiras plateadas que bailan al ritmo de su sonido sin igual.

Helado Negro, Choloteca y Jock Gang en concierto

Cuándo: 6 de noviembre, 7 p.m.

Costo: $10.

Dónde: Masquerade, 695 North Ave., Atlanta.

Info: www.masqueradeatlanta.com