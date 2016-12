No sólo Univisión… también en Televisa comienzan los despidos

La crisis de Televisa ya está cobrando factura a los empleados. Y es que según la revista Proceso, la empresa enfrenta una severa crisis de ingresos, de rating y de modelo empresarial.

Se informó el miércoles 30 de noviembre de severos recortes “al 20 por ciento de su personal, de todos los niveles, al tiempo que confirmó cambios en su programación que implicarán la salida de los programas de entrevistas de Joaquín López Dóriga, de Adela Micha, así como la barra cómica de Víctor Trujillo, Brozo, y el de noticias financieras Los Alebrijes”, informó Proceso.

Incluso la misma Adela Micha compartió la noticia en sus redes sociales. Una seguidora le preguntó en Twitter sobre la veracidad de la información y la conductora respondió: “Sí, es cierto y les agradezco a todos su cariño”.

Sin embargo hasta ahora ni Joaquín López-Dóriga ni Víctor Trujillo han declarado al respecto.

Micha comentó en su noticiario radiofónico esta mañana que también deja Grupo Imagen: “Ya en unos días, aprovecho para anunciarles, que ya no estaré al frente de este noticiero, se acaba la “Primera por Adela”. Yo se los estaré informando puntualmente cuando ocurra el día. No hemos acordado el día de finiquitar esta transmisión, pero yo ya no estaré al frente”, dijo.

#en espera del billonario #Richard Branson #LaEntrevistaxAdela Una foto publicada por Adela Micha (@adelamicha) el 19 de Nov de 2016 a la(s) 4:34 PST

Adela Micha agregó que: “se acaba también mi contrato y mi colaboración con Grupo Imagen, entonces en unos días más ya no estaré colaborando aquí. También en Televisa dejo de participar, ahí sí tengo la fecha en la que concluye mi participación en la barra nocturna, es el último día de diciembre”.

Y finalizó diciendo que “el 31, que es sábado, justamente, pues ese es el último día. Pues paso a las filas de desempleados… ahí si saben de alguito, estaría bueno”.

Proceso afirma que la disminución severa de 30 por ciento de los ingresos publicitarios en el último año, “así como el incremento de la deuda de Televisa, en dólares, y la caída de un 15 por ciento de las audiencias ante los cambios tecnológicos y la nueva competencia en televisión abierta y en televisión on line han provocado un nuevo y severo ajuste”.

Comos e recordará esto se da a menos de cuatro meses de que Emilio Azcárraga Jean anunció “un gran cambio” a partir del 22 de agosto” con la salida de López Dóriga y el cambio de nombre del canal a Las Estrellas.

Fue el diario El Universal quien dio a conocer la noticia al publicar en primera plana que a partir de enero de 2017 saldrán del aire los programas de López Dóriga, Chapultepec 18 y Si Me Dicen no Vengo; el de La Entrevista por Adela Micha; el programa de Víctor Trujillo, Peladito y en la Boca; así como Los Alebrijes, conducido por Maricarmen Cortés, José Yuste y Marco Antonio Mares.

Gracias a mis amigos de THE PILL INC y eso que no uso nada: ni anillos, ni cadenas, ni reloj. @thepillinc #danielespinosa Una foto publicada por Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) el 28 de Oct de 2016 a la(s) 11:54 PDT



Incluso también hace dos semanas salió del aire el programa cómico-político conducido por Arath de la Torre, cuyo rating nunca fue el esperado.

Pero los problemas aún son peores pues hay un anuncio de un profundo recorte del 20 por ciento de la planta laboral de Televisa, “lo que significará la salida de cerca de 3 mil trabajadores, entre técnicos, productores, reporteros, administradores, actores, creativos, así como la disminución de los salarios de quienes se mantendrán en sus plazas, según informaron varios de los afectados, quienes pidieron confidencialidad”.

Según la revista Proceso “hay una auténtica psicosis y paranoia” en la empresa, tanto en las oficinas de Chapultepec como en San Ángel.

También El Universal dijo que la crisis es tan fuerte que por esa razón se suspendía el brindis de fin de año, cuando se reparten regalos, viajes y que forma parte de la vieja tradición de la empresa desde la época de Emilio Azcárraga Milmo, El Tigre.