No solo Donald Trump, Jorge Ramos revela quién más lo ‘corrió’ (VIDEO)

Univisión lanzó una serie de podcast titulados Todo Es Posible, donde entrevista a varios de sus conductores, como Jorge Ramos, quien contó que cuando era joven uno de sus jefes en México le quitó su programa de radio y le dijo que nunca podría llegar a triunfar en los medios de comunicación.

El periodista mexicano narró el momento en que uno de sus superiores de forma tajante lo sacó del aire porque no le gustaba su voz.

“Hice cosas muy pequeñas en radio, pero recuerdo que uno de mis jefes, muy cruel, me escuchó una vez en radio y me dijo tajante: ‘tú nunca vas a poder trabajar en los medios de comunicación y en radio, no me gusta tu voz’… y me sacó del aire, yo era muy joven, tendría 20 años, y nunca me dejé, nunca pensé que el tono de mi voz, o mi forma de hablar fuera a evitar a hacer una carrera de comunicación”.

Y agregó que su gran oportunidad profesional la tuvo durante el intento de asesinato en contra del presidente Ronald Reagan, a principios de los años 80’s: “llegó el director de noticias a la redacción y preguntó: ‘¿quiénes de ustedes habla inglés?’… y yo hablaba un poquito de inglés, y levanté la mano y quedamos tres o cuatro y preguntó: ‘quiénes de ustedes tiene el pasaporte listo’, y yo era el único que tenía el pasaporte listo y me envían a Washington a cubrir el intento de asesinato de Ronald Reagan y ahí me di cuenta que eso es lo que quería hacer el resto de mi vida, que era ser testigo de la historia, hablar con las personas que cambiaban el mundo y además que te pagaran el boleto otras personas y no lo tuvieras que hacer tú”, finalizó.