No se lo dejarán tan fácil a hijo de Juan Gabriel… mire quién peleará por la herencia

Esto apenas comienza… Al parecer no le será tan fácil al hijo de Juan Gabriel quedarse con su herencia. Y es que Silvia Urquidi, quien fue amiga del cantante mexicano y manejó una parte de sus finanzas, reaccionó a la publicación del testamento de “El Divo” de Juárez presentado el viernes.

Urquidi dijo ante los medios: “lo ponemos en duda”, aseguró en plural, pues incluye la postura de Alberto Aguilera Jr., quien se ostenta como un hijo adoptado del compositor, indicó El Universal.

“La historia financiera de Silvia comenzó cuando el cantante fue demandado por la Secretaría de Hacienda por no pagar impuestos”, dijo el medio capitalino.

Además de acuerdo con lo dicho de Urquidi, “cuando Hacienda embargó las propiedades, ella y Juan Gabriel se pusieron de acuerdo para comprarlas y ponerlas a nombre de Silvia. Tres de esas casas mantienen ese estatus”.

Por eso Silvia, ante la posibilidad de retirarle las propiedades, pues se especulaba que no eran realmente suyas, comentó “Que vaya (el abogado de la familia Aguilera, Guillermo Pous) y se pelee al SAT, a mí no me pueden pelear”.

El defensor Guillermo Pous fue el encargado de hacer público el viernes que ya se había dado lectura al testamento, al cual la prensa y el diario El Universal tuvieron acceso en parte.

Pero Urquidi y el abogado Marco Tulio Ruiz, a nombre de Alberto Aguilera Jr., señalaron este sábado en conferencia de prensa: “Hasta este momento no se ha anunciado la sucesión, por lo que coincidieron en que es una “hipótesis”.

“Lo ponemos en duda porque no exhibe ningún documento legal. El señor se presenta sin ningún documento, ante qué juez, qué notario”, agregó y también cuestionó lo que llamó actitud de distanciamiento que ha tomado Iván Aguilera al dejar de lado a Alberto Aguilera Jr.

Y comentó que para ella “el dinero cambia a las personas, se acaban familias enteras por el dinero. Iván es un muchacho muy joven. Yo no me voy a pelear por nada, creo que desde que él murió y antes que esto se diera yo dije que voy a ser una observadora de lo que pasara. Dependiendo de lo que yo vaya viendo va a ser mi actuación”, dijo.

Agregó Urquidi que con respecto a sus tres propiedades dijo que de no resultar heredera Laura Salas, “ella le dejaría una de esas casas, así como lo hizo con Alberto Jr, hijo mayor del cantante, para quien pidió, en caso de que no aparezca en el testamento, una pensión”.

Como se recordará Alberto Aguilera Jr. dice ser un hijo adoptado de Juan Gabriel, incluso en su página de Facebook tiene fotografías con él, pero la familia asegura que solamente era un amigo.



Cabe destacar que según los documentos, solamente los cuatro hijos biológicos que tuvo Juan Gabriel y crió Laura Salas (Iván; Joan, Hans y Jean) tienen derecho al dinero de su herencia, además de ellos, Iván Gabriel Aguilera Salas el único heredero universal y él se encargará de cumplir con su última voluntad.

Por su parte la oficina de comunicación de la familia de Juan Gabriel explicó que el testamento con fecha del 5 de junio de 2014 es un documento legal y aseguraron que es imposible que pueda ser falsificado, ya que hubo notarios, autoridades y la licencia del abogado Guillermo Pous, a quien también el cantante mexicano designó como su albacea.

En los documentos Juan Gabriel aparece como soltero y ratificó tener cuatro hijos, por lo que en algunos extractos del documento la familia Aguilera prueba y demuestra la “falsedad de personas que ahora dicen ser hijos de Juan Gabriel”.

En un punto del documento se especifica el tema de la sociedad Aguival, creada por “El Divo de Juárez”, “en donde figuran como accionistas en partes iguales sus hijos Aguilera Salas, con 25 mil acciones cada uno”, asegura El Universal.

Y agrega que lo anterior desestima la versión que señalaba como propietarios a los hermanos de Juan Gabriel, de los que únicamente queda vivo Pablo Aguilera.

Mientras que los representantes legales aseguran que Alberto Aguilera Jr. no es hijo de Juan Gabriel y que nunca fue reconocido ni adoptado. “Está aprovechando la muerte y no es adoptado, jamás. Se tomó fotos con Juan Gabriel y en algún momento habrá convivido con el señor, así como el señor convivía con millones de personas en las propiedades que compró y en países”.

Y agregaron que “en el homenaje en Bellas Artes llegó tomado, apantalló con la tarjeta que decía que era representante de la empresa de Juan Gabriel, la cual era falsa y nosotros vimos junto con el Estado Mayor Presidencial y Gendarmería para que lo sacaran y lo sacamos, luego volvió a entrar por otro lado y lo volvimos a sacar”.

También aseguraron que el verdadero apellido de Silvia Urquidi es Urquidez pero que no lo usa para protegerse. “Aunque la familia se ha mantenido en silencio por procesos legales, planea la apertura del museo en Ciudad Juárez con apoyo del gobierno, la reapertura del albergue Semjase, un tour de conciertos por diversas ciudades y un nuevo álbum”, finalizó.