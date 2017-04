No me voy porque quiero: Enrique González dice su verdad sobre su despido de Univisión

Tal y como lo había prometido, el periodista hispano Enrique González dio su verdad sobre su salida de Univisión, en un Facebook Live que realizó la noche de este viernes a través de su cuenta oficial.“No me voy porque quiero, creo que no me voy porque ellos quieran”, simplemente se trató de un recorte como en cualquier empresa.

También aseguró que “no me voy porque hice algo malo”, sino todo lo contrario, pues contó que él era el último en salir de la cadena hispana diariamente, por eso el despido lo tomó por sorpresa.

Y advirtió: “Van a seguir habiendo más recortes”.

Hasta el momento el periodista mexicano todavía no tiene definido qué es lo que sigue en su carrera, pero “vamos a ver dónde nos acomodamos, dónde nos dan trabajo… ustedes van a ser los primeros en enterarse”.

Lo que sí dejó claro es que “salgo con la frente en alto, con la mente clara y con el nombre limpio… siempre he cuidado mi prestigio, mi credibilidad”.

Contrario a hablar mal de Univisión, Enrique quiso agradecer “por todo lo que me ha dado en 17 años”, recordando que llegó a la cadena en el 2000 a través de Entravisión.

Otro detalle que recordó es que no era la primera vez que lo despedían de Univisión, pues en el 2009 y al llegar de vacaciones, “casualmente estaba yo en la ciudad de Houston, cuando me entero que hay recortes en la ciudad de Sacramento y después resultó que en toda la nación y bueno pues fui yo el primero que fui elegido para dejar la compañía”.