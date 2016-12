No juzgar es la filosofía de Carmen Aub

Aunque la guapa actriz mexicana Carmen Aub solo tendrá una breve actuación en El Chema, la nueva serie de Telemundo que cuenta la vida del archirrival de Aurelio Casillas en El Señor de los cielos, no duda en que su personaje podría reaparecer con más frecuencia.

Y es que con su rol de ‘Rutila’ –la hija del capo Casillas y la madre del hijo de ‘El Chema’ (Mauricio Ochmann)– desde su incursión en la segunda temporada, la actriz de 27 años se convirtió en una de las consentidas del público.

En una entrevista con MundoHispánico, Carmen habló sobre ‘Rutila’, sus personajes y lo qué está haciendo en el cine, entre otros temas.

MH: Cuéntanos acerca del rol de ‘Rutila’ en El Chema.

CA: Solamente tengo una participación especial ya que la trama se desarrolla en el pasado de ‘El Chema’, pero estoy muy contenta de estar en algunos capítulos. La relación de ambos es una historia inconclusa que a la gente le ha gustado mucho y estamos esperando a ver que va a pasar. Esperemos que más adelante se regresen al presente y pueda yo seguir ahí.

MH: Muchos de tus seguidores se van a sentir un poquito medio mal, ¿no lo crees?

CA: Sí, la verdad. Muchos se han enterado que solo tengo una participación especial y han mandado varios tweets quejándose (¡jajaja!). Pero es parte de todo, ¿no? De mantener esa frescura en las historias. Más que restar suma. Todo puede pasar. A lo mejor y regresamos.

MH: ¿Cómo te cambió ‘Rutila’ la vida?

CA: A veces como actriz esa transición de niña a mujer es un poco difícil. Me sirvió para crecer y para que el público viera esa transición mucho más creíble. Además lo hice con actores que admiro como Fernanda Castillo. Ha sido un proceso superpadre de mucho crecimiento y estoy superagradecida.

“He aprendido de todos los personajes que he hecho en mi carrera. Cada uno de ellos me ha ayudado a no juzgar a las personas”.

Carmen Aub, actriz

MH: ¿Qué sientes al haber recibido dos Premios Tu Mundo: Mejor Actriz de Reparto y la Mala Más Buena?

CA: Muy agradecida porque esos premios los da el público. Me encanta mi trabajo y los premios son gran motivación. Saber que los fans se toman tiempo para entrar, votar y dejar un comentario bonito es el pago más grande.

MH: ¿Piensas que tanto tu como ‘Rutila’ están influyendo en las chicas de hoy en día?

CA: Sí. Esta generación de mujeres tiene roles más importantes, más independientes y más fuertes. Me encanta cuando en la calle alguien me dice: Rutila es una chin… y es padre dar ese ejemplo. Es importante hacer mancuernas con otras mujeres como la que hago con Fernanda y su personaje ‘Mónica Robles’. Muchas veces las mujeres criticamos a otras o las vemos como competencia. Debemos unirnos para mejorar.

MH: ¿Qué estás haciendo actualmente en el cine?

CA: Acabo de filmar Escuela para seductores con Giovanna Zacarías. Es una cinta dirigida para hombres hecha por una mujer. Ahorita estoy en Cancún haciendo otra película con Alejandro González Padilla. Decidí hacerla porque tiene un mensaje ecológico. Habla de la necesidad de dejar de consumir tanto plástico que va a dar al mar y está matando a los animales.

SIN FILTRO CON CARMEN AUB:

Los sacrificios de su carrera: “Estar lejos de mi familia. Me he perdido desde funerales hasta graduaciones”.

Eligió la actuación porque… “Siempre me ha gustado ponerme en los zapatos de otras personas. Porque siempre he sido curiosa y jugar a crear personajes”.

En sus ratos libres: “Visitar a mi familia en Miami. Hacer cosas pendientes como ir al doctor, aprender cosas nuevas, ver películas y tocar el ukelele”.

BREVE BIO:

Nombre: Carmen Aub

Profesión: Actriz

Nacionalidad: Mexicana

Nació: 24 de octubre de 1989

Trabajos en TV: El Sr. de los Cielos, Ecole, Esperanza del corazón, ¿Dónde está Elisa? y Niñas mal (MTV Latinoamérica)

El Chema

Cuándo: Lunes a viernes, 10 p.m.

Dónde: Telemundo

Info: www.telemundo.com