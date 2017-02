¿No gustó Jackie Guerrido? Presentan a la nueva conductora de Primer Impacto que reemplaza a Bárbara Bermudo (FOTOS)

Este día se despejaron las dudas y después de casi dos meses de la salida de Bárbara Bermudo de Univisión, hoy ‘Primer Impacto’ presentó de manera oficial a su reemplazo, que junto a Pamela Silva-Conde, conducirá el popular programa.

Su nombre es Michelle Galván, periodista mexicana quien en una ocasión sustituyó a Bermudo.

Por su parte Jackie Guerrido dejará de aparecer junto a Silva. La boricua estuvo reemplazando a Bermudo durante varias semanas y recibió duras críticas de los fans.

Esta vez los seguidores se mostraron más satisfechos con Michelle: “Perfecta elección”, “me encanta. Tremenda mujer, gracias Univisión”, “Bienvenida Michelle! Buscaron a una periodista con el mismo nivel de experiencia y profesionalismo que Bárbara. Señores no dejen de ver el programa y dejen de ofenderla. Michelle no tiene culpa de hayan despedido a Bárbara. Porque ella tiene que pagar con por eso no es justo y muy inmaduros de todos los comentan negativamente”, “A mí me gustaba Bárbara también pero indiscutiblemente Michelle es la candidata perfecta para llenar ese puesto.. el profesionalismo, entrega que tiene @michellegalvantv me atrevo a compararla con Maria Elena Salinas”.

Por su parte Michelle dijo a Univisión: “Primer Impacto es un sueño hecho realidad, me siento muy honrada de poder trabajar en un programa con un equipo tan bueno y que lleva más de una década al aire”.

Agregó que se siente bendecida, “tengo que darle las gracias a Daniel Coronell, quien es un periodista reconocido internacionalmente, por confiar en mí para presentar Primer Impacto”.

Michelle deja así de estar al frente de Noticias 45 en Houston, donde se ha convertido en una de las caras más conocidas de la ciudad gracias también a su labor como reportera. “Voy a extrañar mucho Houston, aquí he crecido muchísimo como periodista y tengo una gran familia de profesionales que me harán mucha falta”, afirmó.

La joven mexicana tiene sus 29 años, y cuenta con una intensa carrera periodística que comenzó en su natal Monterrey, cuando apenas tenia 15 años. “Allí presentó el tiempo en Televisa pero ella siempre supo que esa no era su meta. Uno de los momentos que más sacó a relucir su talento fue cuando, en medio de la guerra entre narcotraficantes, unos terroristas atacaron la sede del noticiero que ella presentaba. Mientras llovían las balas, Michelle siguió informando en vivo sobre lo que iba sucediendo y brilló por su profesionalidad”, según informó Univisión.

@michellegalvantv será la nueva presentadora de nuestro programa. ¡Bienvenida al equipo! Más detalles en primerimpacto.com Una publicación compartida de Primer Impacto (@primerimpacto) el 24 de Feb de 2017 a la(s) 3:02 PST

Feliz viernes! ???? ???????? ???????? Una publicación compartida de Michelle Galvan (@michellegalvantv) el 24 de Feb de 2017 a la(s) 8:35 PST

3,2,1… ???? Una publicación compartida de Michelle Galvan (@michellegalvantv) el 22 de Feb de 2017 a la(s) 2:58 PST

#México ???????? ❤️ Una publicación compartida de Michelle Galvan (@michellegalvantv) el 21 de Feb de 2017 a la(s) 8:47 PST Así despidieron en Houston a Michelle Galván sus compañeros.



Listos para transmitir esta tarde desde la sede del #superbowl #sb51 ???? nos vemos a las 4:45pm por @univision45. Una publicación compartida de Michelle Galvan (@michellegalvantv) el 4 de Feb de 2017 a la(s) 12:54 PST

Por su parte Jackie Guerrido no ha emitido ninguna declaración al respecto y sólo compartió una imagen en sus redes sociales donde aparece una imagen con la palabra Mistery. Sus fans se mostraron decepcionados ante la decisión de Univisión y le dijeron: “yo pensé k ya eras tú @officialjackieg”, “En serio pensé que era tú la que se quedaría”, “pero no lo tomes como un fracaso al contrario fue una gran experiencia poder haber estado en esa silla de Primer Impacto. Dando la cara ante la situación. Es muy probable que cuando alguien no esté puedas sustituir, pues ya tienes la experiencia ganada”.

Feliz Viernes!!! ????#myjourney #grateful #blessed #striveforgreatness Una publicación compartida de Jackie guerrido (@officialjackieg) el 24 de Feb de 2017 a la(s) 5:47 PST