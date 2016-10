No creerás lo que hizo Criss Angel con Belinda (VIDEO)

Belinda hizo una inesperada participación con el mago Criss Angel. Las dos figuras compartieron en sus redes sociales un fragmento de ese encuentro, en el que la mexicana empieza a elevarse en el aire gracias a los poderes del ilusionista.

En el video la cantante comienza a jugar con el mago y los dos caen al agua, mientras Belinda se recuesta en el agua y empieza a flotar, y a elevarse sin ninguna aparente ayuda externa.

El show fue grabado en el mes de agosto y se transmitirá en el país el miércoles 12 de octubre.

Criss escribió: “Miren cómo asusté a la estrella latina Belinda en mi nuevo especial #TRICKD que se podrá ver en octubre”.

Además como si no fuera suficiente, Belinda le mostró al mago cómo se debe romper una manzana con la cabeza. De esta forma la hispana revivió la polémica que causó cuando se presentó en Hoy y trató de romper una manzana solo con su frente.

Esta vez Belinda volvió a intentar el truco. “Ella es Belinda, en Latinoamérica es una de las más grandes estrellas de pop. Acaba de estar en mi show de televisión, entonces me preguntó que, si podía hacer algún truco con la manzana, entonces voy a intentar romper esta manzana con mi mente”, dice Criss antes de que Belinda le quite la fruta y comienza a golpearla contra su frente, hasta que logra su cometido.

I attempted to split an apple with my mind but @belindapop does something hilarious instead… Watch #TrickdUP This Wed Oct 12, 10pm @AETV pic.twitter.com/8XgfGNus2T

— Criss Angel (@CrissAngel) 11 de octubre de 2016