Niurka pone en su lugar a Raúl de Molina (VIDEO)

Durante el programa de El Gordo y La Flaca, Niurka puso en su lugar al “Gordo” por burlarse de ella.

La cubana le dijo al presentador que le pedía respeto cuando estaba hablando de una amenaza de muerte en contra de su persona.

“Hacer de esto un chiste a mí no me da gracia”, dijo molesta Niurka, quien denunció ante las autoridades a la actriz laura Zapata por supuestas amenazas de muerte.

Sin embargo Raúl lo tomó con gracia, “puedes contratar a la abogada Lili Estefan”, le dijo en tono sarcástico.

Y Niurka le respondió, “No es broma, si mañana te asaltan no te vas a reír, La flaca no es abogada, es una excelente periodista”. Pero De Molina no se quedó callado, “Si tienes problemas con Laura Zapata no lo tomes conmigo”.

Y la cubana exaltada le dijo, “acabas de hacer un chiste dentro de un comentario. Ojalá no te tragues esa risa”.

Raúl tratando de calmar las cosas le preguntó que porqué no hacía redes sociales, “porque estoy diciendo que desde hace dos años que no tengo Twitter porque me están usurpando, detectaron que son hackers contratados, los han localizado, son varios, lo que fui a levantar fue un acta preventiva, avisarle a las autoridades que estoy siendo amenazada”.

Niurka agregó que no es gracioso que le estén generando problemas con otros artistas como Sabrina Sabrok.

Y explicó que no ha tratado de comunicarse con Laura Zapata porque “la señora es muy soberbia y arrogante”.

Raúl le preguntó si fue al concierto de Thalía ayer, lo que generó más molestia en la cubana, “¿qué tiene que ver eso?”.

“Estamos hablando de Laura y es la hermana de Thalía”, dijo Raúl.

Y con ese comentario Niurka decidió terminar la entrevista, “ya los tengo que dejar porque hay más medios esperando”.