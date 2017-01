Niurka explota contra ‘El Gordo y La Flaca’ (VIDEO)

Niurka explotó contra ‘El Gordo y La Flaca’ cuando le preguntaron por Ninel Conde. Y es que la actriz y bailarina cubana dijo estar cansada del programa de Univisión y sus insistentes preguntas.

Todo comenzó después de que se corriera el rumor de que en Aventurera, Niurka podría compartir el escenario junto a Ninel Conde, “pero mira que les encanta la cosa con Ninel, parece que tienen un problema psiquiátrico, porque es lo que ustedes quieren escuchar, dime, quién es… tenía que ser el Gordo y La Flaca, mira que son conflictivos, ¿por que no invitan a Ninel para que baile en el jacuzzi, conduzca en el asiento de Lili y se siente arriba de ‘El Gordo’, déjenme en paz, quítenme todo de encima, parece que… yo no puedo decir groserías, estoy en una escuela”.

Y dijo que ni que Ninel fuera su amante para que la estén relacionando con ella, “ni la señora tiene que ver conmigo, ni yo con ella, me vale, cuando yo estoy en el escenario yo no veo a nadie más, aunque hayan cien (personas), es más me pones a Madonna y a ella y las confundo, porque yo no veo a ningún lado, I’m sorry por El Gordo y La Flaca”.

En cuanto a sus planes dijo que en este 2017 espera que ya no la estén mencionando en tantos chismes, “y que después digan que la chismosa soy yo, cuando los chismosos son ustedes”.

Al regresar al estudio Alejandra Espinoza no pudo ocultar su asombro y dijo que a ella le cae bien la cubana por su sinceridad. “Me quedé con la boca abierta, es que empezó muy bien y de repente dijo pues me vale, a mí ella me encanta porque de lo que le pregunten ella contesta, sin pelos en la lengua”.

Sin embargo Carlos Calderón se metió en problemas al decir que sí tiene cuerpazo, pero que cualquier hombre necesitaría ponerle una bolsa en la cabeza para que no hable, “no por fea, por bocona”, y después se mostró un poco arrepentido pues pidió al programa que le contraten seguridad para que le cuiden la espalda.