Niega Fey acusación sobre fraude en su contra

Al ser acusada por incumplimiento de contrato y robo, la cantante mexicana Fey respondió que dichos alegatos son falsos y que sólo pretenden difamarla.

A través de su cuenta oficial de Facebook, la intérprete de Media Naranja informó por medio de un comunicado firmado por Gil Gil Producciones que “hemos iniciado el proceso de revisión y acción con nuestro equipo de abogados. El mensaje dado es FALSO y pretende difamar -sin bases reales- a nuestra empresa y a la artista Fey”.

Y es que Luis Villalba, representante de la empresa 360 Media, había informado a medios de comunicación mexicanos que interpuso una demanda contra la cantante tras la cancelación de los conciertos que daría los días 4 y 5 de noviembre, en las ciudades mexicanas de Guadalajara y Monterrey, respectivamente.

Según Villalba, a Fey se le pagó “un millón 50 mil pesos de adelanto de las fechas, pero a esa cantidad faltan los gastos que se realizaron para publicidad, renta de auditorios y demás cosas”. Así que en la demanda interpuesta en el juzgado 29 en materia civil de la Ciudad de México, 360 Media le está exigiendo el reembolso de dicha cantidad, más los gastos de promoción y publicidad.

Tras la publicación del comunicado de la artista, ella ha recibido tanto muestras de apoyo, como reclamos de parte de sus fans que ya habían comprado sus boletos para cada uno de los conciertos.

“Ya no sé ni qué pensar, es una tristeza que jueguen así con nosotros los fans, qué falta de respeto, la verdad. Parece que juegan, qué pena. Fey te amo desde hace casi 20 años, qué pena me da esta situacion; ojala que algún día nos dejen de mentir y pasar menos penas ajenas, hoy estoy profundamente apenado por ti y por tu equipo…. Qué horror y qué falta de profesionalismo, ¿a quién culpamos esta vez? Ya no sé a quién creer”, opinó otro de los seguidores de la cantante de Azúcar Amargo.