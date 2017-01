Ni Televisa, ni TV Azteca… Verónica Castro eligió Netflix (FOTO Y VIDEO)

Ni Televisa, Ni TV Azteca… Verónica Castro eligió Netflix. Después de una mala racha, donde le cancelaron su obra de teatro, la actriz mexicana regresa esta vez junto a Aislinn Derbez y Cecilia Suárez, en una nueva serie original de Netflix cuyas grabaciones darán inicio este año.

El proyecto, aún sin título, es escrito y dirigido por Manolo Caro, quien ha realizado proyectos para cine y teatro como No Sé Si Cortarme las Venas o Dejármelas Largas, La Vida Inmoral de la Pareja Ideal y Nunca es Tarde Para Aprender Francés.

La historia de la serie de Netflix sigue las complicaciones a las que se enfrenta una familia de clase alta luego de que el patriarca muere y la “casa chica” de éste se une a ellos.

“Estoy muy feliz de estar cerca de dos triunfadoras de este momento como lo son Ceci (Suárez) y Aislinn, las dos talentosas, las dos jóvenes, las dos bellas y buenas compañeras. Me recibieron muy bonito, nos saludamos, las quiero y la verdad es otra gran oportunidad poder trabajar con ellas”, dijo Verónica Castro en un comunicado de Netflix.

A su vez, Derbez celebró la posibilidad de trabajar en un proyecto con Suárez y Castro.

“A Cecilia la adoro y es de mis actrices favoritas, Verónica es uno de los iconos más importantes de nuestro país, con mejores compañeras no me pudo tocar”, afirmó.

Las protagonistas de la serie y el director publicaron este miércoles en sus redes sociales breves videos como adelanto de la serie, y recientemente filmaron un anuncio



Fiel a su franqueza, Verónica Castro aseguró que es del siglo pasado, pero está lista para “futurear” y treparse a las nuevas plataformas de streaming como Netflix, con la que estrenará nueva serie de Manolo Caro.

La actriz, de 64 años, ya “adoptó” como hijas a las compañeras de esta nueva trama, Cecilia Suárez y Aislinn Derbez, con quienes ya grabó un teaser para promocionar este proyecto que consta de 13 capítulos de media hora.

“Brincar el siglo, pues me parece muy bien, y además futurear, porque Netflix está futureando y me encantó la idea de futurear, así que dije: ‘vámonos, tendidos como bandidos’… Y acepté”, expresó Verónica en entrevista telefónica a Grupo REFORMA.

Con una trayectoria de 50 años, Vero comentó que es muy interesante ofrecer al público este nueva forma de hacer entretenimiento y, sobre todo, hacerlo por vez primera y de la mano de Manolo Caro.

“Había visto que estaban haciendo historias cortas y pues se me antojaba porque funcionan bien y rápido”, agregó la actriz quien después de Los Exitosos Pérez, en el 2010, ha mantenido una ausencia en este medio.

“Porque las puedes ver cuando llegues, a la hora que tú quieras, cuando estés lista. Es una ganancia del 100 por ciento y dije: ‘sí se me antoja hacer algo'”.

Según Netflix, esta historia sigue las complicaciones a las que se enfrenta una familia de clase alta luego de que el patriarca muere y la “casa chica” de éste se une a ellos.

Cuando la actriz tuvo la oportunidad de platicar con el director le manifestó su interés por trabajar juntos.

“A Manolo lo conozco desde hace mucho tiempo atrás, pero no nos habíamos tratado. Afortunadamente, fue a ver la obra (Aplauso), pasó a vernos, fue a felicitarnos y le dije: ‘Oye, Manolo, ¿qué onda? Me tienes abandonada. Tienes a tus artistas favoritas, ya lo sé’.

“Me pidió que lo esperara, que estaba pensando en algo, que tenía una historia en mente, pero me preguntó que si me gustaría (trabajar con él). Yo le dije: ‘me encantaría'”.

Para Caro también es un placer enfrentar este proyecto con las tres artistas. “Si de niño me hubieran dicho que iba a trabajar con Verónica Castro jamás lo hubiera creído”, expresó el director y guionista en notas de producción de Netflix.



“Es un icono, representa muchas cosas en nuestro país y a nivel internacional. Verónica va a estar como nunca la han visto, me siento agradecido de contar con su confianza”.

Para Verónica, quien trabajará por vez primera en una serie, este proyecto es toda una novedad, por eso su emoción.

“Es como haber brincado el siglo. Yo soy del siglo pasado, pero pues si ya lo brinqué y ya pude, pues le sigo. Me toca entrar en las novedades de este siglo, como lo es Netflix”.

Pero en este proceso también hay incertidumbre. “Estoy un poco en blanco, porque hicimos una propuesta de lo que sería la historia que tiene Manolo en la cabeza. Me interesó, me la platicó, es una comedia, es un melodrama, dentro de un enredo, es una historia muy simpática”.

Aseguró que el cineasta le propone un personaje distinto a lo que Vero ha realizado en su carrera.

“Es lo que buscamos los actores, tratar de hacer cosas nuevas y diferentes para tener algo más en tu historia”, dijo.

Aún se desconoce la fecha de inicio de grabaciones de este proyecto, sin título, en el que Caro estará acompañado de sus flores: Vero, Cecilia y Aislinn. Verónica Castro habló de la fuerza que, como actrices, tienen Cecilia Suárez y Aislinn Derbez. “Las dos están súper fuertes. Estoy contenta y tenerlas de hijas… Nunca tuve hijas, dos hijas, como yo quería, entonces, ya me están haciendo feliz. Ya las tengo adoptadas.

Me recibieron súper bien, son amorosas. Esperamos que este proyecto lo reciban con cariño. Nosotros vamos a hacer un esfuerzo para que les encante”.

De Ceci dijo: “Haber si se me pega algo de la Ceci, que es como el amuleto de Manolo, además, es una grandísima actriz que me encanta cómo trabaja, me encanta todo lo que hace, es súper natural.

MIentras que de Aislinn comentó: “¿Qué te puedo decir de Aislinn? es una niña que le digo: ‘Pues sí, la cámara te trata muy bien, pero es una chica que, la verdad, en persona es muchísimo más bella’. Es una belleza increíble, y como actriz es muy buena”.