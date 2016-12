Navidad mágica en Six Flags Over Georgia

En esta edición de ‘Paseando por Georgia’, MundoHispánico les presenta una pequeña reseña sobre la atracción navideña del parque de atracciones Six Flags Over Georgia y que definitivamente no puede perderse con su familia.

El espíritu navideño está en pleno apogeo en el parque con su tercera edición de Holiday in the Park, que ofrece 15 secciones temáticas, siete espectáculos musicales y más de 24 atracciones mecánicas para todas edades.

Los visitantes podrán disfrutar de Holiday in the Park hasta 4 de enero.

PRINCIPALES ATRACCIONES:

1. A Main Street Christmas: mas de 100 mil luces alumbran la icónica entrada y calle principal del parque.

2. Magic of the Season: nuevo show de luces que alumbran un romántico túnel, que se ha transformado en el sitio favorito de los enamorados.

3. GloHill: rumbo a la Holiday City, los visitantes se encuentran rodeados de centenares de luces neon Glo-Cicle que salen del suelo.

4. Holiday City: en Gotham, ‘la ciudad de los villanos’ el espíritu navideño es más notorio con luces multicolores, un enorme árbol de Navidad y fogatas para tostar malvaviscos.

5. Candlelight Carousel: la máxima joya del parque es el carrusel de los caballitos alumbrado con miles de luces y ornamentos.

6. North Pole to Visit Santa: trenecito que recorre el parque hasta la villa de Santa.

7. Because It’s Christmas: show musical, que nadie debe perderse en el Crystal Pistol Music Hall, sobre el sueño que se hace realidad de los hermanitos Tommy y Elizabeth.

8. Juegos mecánicos: de noche las atracciones mecánicas alumbradas son más cool.

Holiday in the Park en Six Flags

Cuándo: Viernes, 5-11 p.m.; sábados, domingos y 22 y 23 de dic., 4-10 p.m.; 20 y 21 de dic., 5-10 p.m.; y 26 de dic.-4 de ene., 2-10 p.m.

Costo: $45.99-$65.99.

Dónde: 275 Riverside Pkwy., Austell.

Info: www.sixflags.com/overgeorgia