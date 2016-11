Natalia le contesta a Sergio Mayer Mori y publica la primera foto de su hija (FOTOS)

A Natalia Subtil poco le importa si se ve “gordita” o no, porque acaba de pasar el día más feliz de su vida al dar a luz a su hija, Mila, de quien recién compartió su primera foto en su cuenta de Instagram y rápidamente se hizo viral.

Y es que todo mundo quiere conocer a la primogénita de Sergio Mayer Mori, quien a su vez es la primera nieta de Bárbara Mori y Sergio Mayer, al punto que muchos obviaron la respuesta que publicó Subtil a las primeras declaraciones de su ex pareja sobre el nacimiento de la niña.

“El día más feliz de mi vida, poco me importa si me veo ‘gordita’ o no, lo más bonito es que generé una vida que hizo a mí misma volver a nacer! Sean madres! Es lo más bonito! Pasaría todo sola otra vez para tenerte en mis brazos! Te amo Mila!”, escribió la modelo en su cuenta de Instagram.

Cabe recordar que, al ser cuestionado sobre el estado de salud de la madre de la pequeña al dar a luz, Mayer Mori dijo en una entrevista con el programa Hoy que “está toda gordita, pero todo salió perfecto”.

Así que rápidamente, los seguidores de Natalia en la red social se dieron cuenta de la respuesta directa de la modelo a Sergio Mayer Mori y no dudaron en apoyarla.

“Es el comentario más nefasto que pudo hacer! Pongas o no le pongas el Mayer, esa nena hermosa siempre será Mila Subtil porque sólo a ti te ha costado! Dios las bendiga y muchísimas quisiéramos vernos igual de gorditas y hermosas que tú”, le escribió un usuario de Instagram.

“… la estup… de un hombre hablando de una mujer que le acaba de dar una razón a su vida me parece chocante, pero atención a quien la merece y esa es a nuestros hijos”, comentó alguien más.

“No te preocupes por la gordura, eso sí se quita, pero lo pend… no… @nataliasubtil y vale mucho la pena, tendrás a una compañerita para siempre, Mila, disfrútala mucho”, opinó uno más de sus seguidores.

Tras la publicación de ese mensaje con su foto del hospital, Natalia Subtil compartió la primera foto de su niña, en la que únicamente se aprecia su pequeña mano.