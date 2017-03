Myrka de Llanos habla de Luis Miguel

Después de mucha insistencia, Myrka Dellanos aseguró a Raúl de Molina que hace mucho tiempo no ve a su ex Luis Miguel. “Hace más de 10 años que no tengo ningún tipo de comunicación con él”, dijo.

Hace unos días estuvo como invitada en el programa de El Gordo y La Flaca con Dellanos desde California y le preguntaron sobre la demanda de Alejandro Fernández en contra de Luis Miguel. “No tengo nada que ver con esa demanda”, dijo sonriendo.

Además dijo que no le guarda rencor al cantante y hasta le envió un mensaje donde “le desea lo mejor”: “Honestamente le deseo lo mejor del mundo. Espero que le vaya súper bien. Conmigo se portó muy bien, todo un caballero. La verdad que no tengo nada negativo que decir”.

Feliz viernes amiguitos! Aquí divirtiéndome con @rauldemolina presentando hoy @elgordoylaflaca desde Los Angeles! Ayyyyy Gordo! No llego el helado que te ordene! ???????????? Had so much fun meeting so many sweet fans and co-hosting #GordoyFlaca today live from the Pico Rivera Sports Arena on @Univision network. Una publicación compartida de Myrka Dellanos (@myrkadellanos) el 17 de Mar de 2017 a la(s) 2:57 PDT



La revista People dice que la comunicadora sigue inmersa en proyectos laborales en Los Ángeles, donde vive hace años con su hija, Alexa Dellanos.

Que gustazo saludar nuevamente a los @lostigresdelnorte y @jessimaldonadotv antes de presentar el Gordo y la Flaca con @rauldemolina ???? Una publicación compartida de Myrka Dellanos (@myrkadellanos) el 17 de Mar de 2017 a la(s) 3:09 PDT

Aquí estamos los 3 hijos únicos- como dice mi mami- consentidos pero no malcriados! Jaja! Que rico verlos! @rauldemolina @jessimaldonadotv Una publicación compartida de Myrka Dellanos (@myrkadellanos) el 17 de Mar de 2017 a la(s) 11:19 PDT

Ahora en vivo con @rauldemolina y @myrkadellanos desde #PicoRivera Una publicación compartida de ElGordoyLaFlaca (@elgordoylaflaca) el 17 de Mar de 2017 a la(s) 1:03 PDT