La gran fiesta de los Grammy Latinos hoy en Las Vegas

La gran fiesta de la música latina, los Grammy Latinos, iluminará aún más la noche de hoy en Las Vegas. La ciudad que nunca duerme se verá inundada de los ritmos latinos y bailará a los sones de figuras de la talla de Marc Anthony y Reik.

El actor argentino-mexicano Sebastian Rulli será el encargado de presentar la 17ª entrega de los premios junto a la actriz y cantautora puertorriqueña Roselyn Sánchez desde el T-Mobile Arena de Las Vegas.

La lista de nominados es para quitar el aliento: Bebe, Marilina Bertoldi, Paula Fernandes, Jacob Forever, Enrique Iglesias, Poncho Lizarraga (Banda El Recodo), La Marisoul (La Santa Cecilia), Jesús ‘Chino’ Miranda (Chino y Nacho), Niña Pastori, Luciano Pereyra, Sin Bandera, Tommy Torres, Julieta Venegas y Charlie Zaa, así como también el infielder de los Chicago Cubs Javier Báez y el lanzador Aroldis Chapman, la actriz Angelique Boyer, la actriz de la serie de Netflix Orange Is The New Black Jackie Cruz, las cantantes Becky G y Kany García, el premiado actor Diego Luna, el legendario arreglista musical Eduardo Magallanes, Draco Rosa y el actor de la serie Velvet Miguel Ángel Silvestre.

Anthony y Reik se unen a la lista de artistas previamente anunciados: Alexis y Fido; J Balvin; Banda Los Recoditos; Los Fabulosos Cadillacs; Farruko con Ky-Mani Marley; Joss Favela; Fonseca; Gente de Zona; Jesse & Joy; Juanes; Mon Laferte; Pablo López, Manuel Medrano; Laura Pausini; Prince Royce con Gerardo Ortiz; Las Tres Grandes: Eugenia León, Tania Libertad y Guadalupe Pineda; Diego Torres con Rachael Platten; Carlos Vives; y Wisin y Yandel.

Una vez más, Latin Grammy ofrecerá una cobertura exclusiva detrás de las cámaras a través de Latin Gramy en Vivo. La transmisión en vivo incluirá entrevistas desde la alfombra roja, la ceremonia de la premiere del Latin Grammy, el backstage y el centro de medios de comunicación a partir de la 1:00 de la tarde, hora del Pacífico/4:00 de la tarde, hora del este.

Puede seguir la retransmisión en directo desde aquí: