Alacranes Musical llega más alegre y dinámico

El renovado grupo de música duranguense Alacranes Musical dará una ‘probadita’ a sus seguidores de lo que será su próximo álbum durante su presentación en el baile junto a Larry Hernández, Vagón Chicano y Los Grandes Cadetes de Linares el 14 enero en el Atlanta Coliseum.

La popular agrupación dirigida por Óscar Urbina arrancó el 2017 con bastante trabajo ya que despidió el 2016 con actuaciones en Michigan, Indianapolis y Ohio.

En una entrevista con MundoHispánico desde su hogar en Aurora, Illinois, Omar Almeida de la Torre, uno de sus vocalistas, habló acerca de su experiencia con el grupo y lo que tiene planeado para 2017, entre otros temas.

MH: ¿Cómo terminaron el 2016?

OAT: ¡Padrísimo! Despedimos el 2016 con presentaciones en Grand Rapids (Michigan), Indianápolis y Lafayette (Indiana) y Columbus (Ohio). Había mucha gente, bien padre, todos cantando, bailando. Esas son las reacciones que motivan a un artista para seguir adelante.

MH: ¿Cuándo y cómo te integraste al grupo?

OAT: Llevo ya dos años trabajando como cantante y animador de Alacranes y bien contento. Antes estaba en un grupo norteño local. Al salirme del grupo, un amigo mío subió a las redes sociales uno de mis videos. Óscar Urbina, el jefe y director de Alacranes, lo vio a finales de 2013 y me envió un mensaje para que viniera a calarme con el grupo. En marzo de 2014 Óscar volvió a enviarme a otro mensaje para que me calara. Fui, le gusto como cantaba y me dijo vámonos en gira a Texas. Esa fue mi primera aventura con ellos.

MH: ¿Qué consejos te dieron los hermanos Urbina al integrarte al grupo?

OAT: Más que nada que le echara ganas, hacer las cosas con amor, estudiar y practicar las canciones para que cada día sea mejor, y que la responsabilidad es fundamental. Esas fueron las reglas básicas que me dijeron, las he aplicado y gracias a Dios que me han servido.

MH: ¿Cuál será el programa musical que presentarán en Atlanta?

OAT: ‘Sin tu amor’, que es como el himno del grupo va de cajón. También interpretaremos ‘Fue su amor’, no puede faltar los zapateados de los volúmenes 1, 2 y 3, ni las rancheritas de esas que llegan hasta el corazón, y uno que otro corridito tradicional, nada de corridos pesados.

“Creo que haberle cantado a la Virgen y a Dios en la iglesia me ha traído la suerte y la dicha de estar hoy aquí con Alacranes”.

Omar Almeida, cantante

MH: ¿Cuándo saldrá al mercado su nuevo disco?

OAT: Aún estamos promocionando el álbum Una nueva era, que salió en 2016, pero ya estamos cocinando lo nuevecito. En este nuevo disco viene otro rollo. Todos los artistas dicen lo mismo, pero en serio que lo nuevos temas de Alacranes vienen bien sabrosones y cachondones. Habrá zapateados y cumbias. Con el cambio de vocalistas el grupo trae algo diferente pero sin perder el estilo duranguense.

MH: ¿Qué proyectos tiene Alacranes Musical para 2017?

OAT: Estamos planeando una gira por México. El grupo tenía siete años de no ir, fuimos en 2016 y ¡nos encantó! Fuimos en diciembre de 2015 a Durango y qué chulada de gente. Jóvenes de 15 y 16 años coreando los éxitos de Alacranes. Nos prendió para hacer una gira más fuerte en México. También queremos hacer una gira por Estados Unidos, hacer los videos para el nuevo disco. Mi amigo y tecladista del grupo Erik Urbina me dijo que van a relanzar el canal Alacranes AMTV en YouTube para subir videitos de lo que hace el grupo desde que sale de la oficina hasta subir al escenario para nuestros seguidores.

BREVE BIO:

Nombre: Alacranes Musical

Nacionalidad: mexicanos

Se fundó: 1995

Integrantes: Óscar, René, Chris, Erik y Héctor Urbina; Omar Almeida, Kevin Villalpando y Francisco Álvarez

Su pasión:

Omar Almeida de la Torre, vocalista

Fecha/lugar de nacimiento: “Nací y me crié en el rancho La Encarnación en Zacatecas. Tengo 25 años”.

Su pasión por la música: “Comencé a cantar de niño en el coro de la iglesia que tenía mi mamá. Me enseñó a tocar el bajo. Mi papá también es músico y tenía un grupo musical, al que luego me integré”.

Leyendas musicales que admira: “Joan Sebastian, Juan Gabriel, ‘El Buki’ y Vicente Fernández”.

Baile de Larry Hernández, Alacranes Musical, Vagón Chicano y Grandes Cadetes de Linares

Cuándo: 14 de enero, 8 p.m.-3 a.m.

Costo: $40 (preventa)

Dónde: Atlanta Coliseum, 2075 Market St., Duluth.

Info: 678.473.1000 y www.ticketon.com