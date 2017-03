Murió la actriz mexicana Abril Campillo (VIDEOS)

La actriz Abril Campillo murió a consecuencia del cáncer de mama que le fue detectado en 2014. En redes sociales, varios personajes de la farándula como Daniela Romo, Érika Buenfil, Laura Zapata, Maribel Guardia, y el conductor Juan José Origel, lamentaron el deceso.

Fue hace apenas unas semanas que varios medios revelaron que Campillo seguía luchando contra el cáncer, pues luego de tenerlo en el pulmón y senos, le detectaron células cancerosas en el cerebro, pero lamentablemente su hijo confirmó que este domingo 5 de marzo la actriz falleció.

En una de sus últimas entrevistas dijo que los doctores siempre daban los peores diagnósticos: “Siempre me están mandando al panteón, y el neurólogo dice que todo está muy complicado con mi salud. El oncólogo anterior, me dio un tratamiento que no era y perdí ese tiempo, por eso se corrió el cáncer al cerebro”.

Maribel Guardia compartió una imagen junto a ella en el hospital y escribió: “Hoy se fue al cielo una de las personas más mágicas q he conocido en mi vida. Amiga, madre,guerrera. Te voy a extrañar,eres inolvidable, pero se que un día vas a ser una de las que me va a recibir en los confines del Señor Gracias por todo lo q me enseñaste. Te adoro”.

Abril también fue una cantante mexicana y actuó en más de 50 películas y telenovelas a lo largo de su carrera, aunque la mayoría fueron papeles secundarios siempre fueron importantes. También actuó en obras de teatro y en fotonovelas.

Debutó como actriz en 1978, participando en la película “Las del Talón” y entre sus filmes mas importantes están Ratas de Asfalto (1978), Corrupción (1984), Testigo de un crimen (1987), Un macho en el salón de belleza (1987), Para todas tengo (1990), El agarratodo (1990), Violencia urbana (1996), La ratonera (1999) e Imperio de un traficante (2000).

Tras varios años de dedicación absoluta y exclusiva al cine y a su carrera como cantante, en 1996 debutó en la televisión con la telenovela “Marisol” y desde entonces hizo varias telenovelas como La Culpa (1996), Abrazame muy fuerte (2000), Clase 406 (2003), Amar otra vez (2004) y en , Amigas y rivales (2001), donde fue la madre de Adamari López.

Abril es famosa por sus escotes y enorme belleza. Alguna vez llegó a ser censurada en los escenarios por su canción “Un beso en el coliseo”.

Mi queridísima @abrilcampillo perdió su lucha contra el cancer,acaba d partir a encontrarse con el Señor, ahora goza de vida eterna oremos???????? — Laura Zapata (@LAURAZAPATAM) 5 de marzo de 2017

Después de tanto luchar contra el cancer mi querida Abril Campillo ya está descansando en paz ???? pic.twitter.com/BWqL26gMOs — Juan José Origel (@Pepillo_Origel) 5 de marzo de 2017

Hoy se fue al cielo una de las personas más mágicas q he conocido en mi vida.Amiga, madre,guerrera.Te voy a extrañar,eres inolvidable, pero se que un día vas a ser una de las que me va a recibir en los confines del Señor Gracias por todo lo q me enseñaste. Te adoro ❤ Una publicación compartida de Maribel Guardia (@maribelguardia) el 5 de Mar de 2017 a la(s) 11:28 PST

Descanse en Paz #AbrilCampillo. Un abrazo a su familia ????????

— Erika Buenfil. (@ebuenfil) 5 de marzo de 2017

La actriz Abril Campillo demostró su calidad humana y su sentido de la vida al vencer los obstáculos que puso el destino, desde la muerte de su madre hasta la crianza y cuidados de su hijo Josué, quien le ha ganado hasta el momento la batalla al virus de inmunodeficiencia humana (VIH).

En entrevista con Notimex, Campillo explicó que tras adoptar a Josué a los seis meses de edad como seropositivo, su vida cambió 360 grados: “Nunca pensé en la adopción, sin embargo por alguna extraña razón me enamoré de Josué”.

Expresó que todo cambió, “fue un momento mágico cuando lo tuve entre mis brazos y los doctores me decían que no me encariñara con el niño porque no se iba a dar. Pero la suerte me acompañó y pude brindarle amor. Han pasado 12 años y Josué cada vez es más fuerte a pesar de que en varias ocasiones ha estado al borde de la muerte”, dijo en su momento.