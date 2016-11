Muestra África Zavala su lado sensual (FOTOS)

África Zavala sacó a relucir su lado más sensual y atrevido para para dar vida a Morgana Santos, una cantante de música grupera dentro de la telenovela La Doble Vida de Estela Carrillo.

La actriz aseguró que el público se sorprenderá con su personaje, pues será ella misma quien interprete todas los temas que le toca cantan dentro de la historia producida por Rosy Ocampo.

“Ya grabamos todos los temas y en todos soy yo, yo tomé clases de canto y la verdad era medio afinada, en el casting me tocó cantar y todo lo que van a oír es mio y creo que no lo hago tan mal”, declaró.

Agradecida con Dios por este nuevo proyecto con un personaje que soñaba desde hace tiempo ????la villana????por fin.????????Un personaje diferente y un gran reto ya me verán cantando ????regional mexicano.Feliz ,agradecida y esperando que les guste ????lo hago con todo mi amor para ustedes. Les presento a Morgana.????#ladoblevida Una foto publicada por afri_zavala (@afri_zavala) el 9 de Nov de 2016 a la(s) 2:48 PST

Gracias a su personaje, Zavala venció el miedo de subirse a un escenario frente a un grupo de personas.

“Sí da miedo y es difícil cantar, pero ahora que he tomado clases le vas agarrando más confiancita y estar sobre un escenario es padrísimo, la verdad ya le estoy agarrando confianza”.

Tanto amor le ha tomado al canto que no descartó la posibilidad de en el futuro presentarse como cantante del mismo género.

“La verdad es que sí me está gustando, ahora que me tocaron hacer algunas escenas cantante mis compañeros me dijeron: ‘Es que cantas muy bien y lo haces muy bien’.

“Si le gusta a la gente ¿por qué no? y grabar un disco, puede ser y si le gusta a la gente sería muy padre. El género me gusta mucho, las canciones están muy pegajosas”.

Compartió que sus mayores inspiraciones al dar vida a este personaje fueron Jenni Rivera y Ana Bárbara.

Claquetazo @estelacoficial ????❤️La música ,los sueños y él amor te llevarán a vivir #ladoblevidadeestelacarrillo Una foto publicada por afri_zavala (@afri_zavala) el 10 de Nov de 2016 a la(s) 8:13 PST

Desde que realizó el casting, la intérprete tuvo que lucir su figura, pues portará un vestuario digno de un palenque.