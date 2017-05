Montserrat Oliver confiesa estar distanciada de su amiga Kate

Luego de darse a conocer que las autoridades revocaron un amparo que le habían otorgado a Kate del Castillo, su amiga Montserrat Oliver reveló que no sabe nada, porque están distanciadas desde hace tiempo, confirmando los rumores de que su amistad por el momento no es la misma.

La presentadora precisó que no ha tenido contacto con la actriz y reconoció que los problemas entre ellas son por falta de comunicación.

“Ella también estaba distante, todo bien, todo va mejorando. El tiempo es un buen aliado, todo por supuesto acaba cayendo como debe de caer”, comentó la conductora.

Oliver destacó que su amor por Kate no ha cambiado y que este distanciamiento se dio por malos entendidos, ya que no sabía si hablando de su proceso legal iba a perjudicarla.

“No tienes conocimiento de nada y cualquier palabra puede ser usada en tu contra, no habla en contra de que a mí me fueran a meter en algún lío, sino que pudiera yo perjudicar a mi amiga que quiero tanto”, puntualizó la periodista, quien hace unas semanas descartó convertirse en madre próximamente.

Montserrat declaró en el programa de Shanik Berman que no era algo que esté entre sus planes.

“No puedo decir de esta agua no beberé. Por el momento no, pero uno nunca sabe si mañana cambia el asunto con un niño o niña que se me antoje adoptar o si, de repente, Yaya quiere tener una, no sé”, agregó la modelo quien mandó un caluroso abrazo a Kate.