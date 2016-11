Monserrat Oliver se molesta con su novia (VIDEO)

Con toda naturalidad Monserrat Oliver habló sobre su romance con la modelo Yaya Kosikova y aceptó que se molestó porque su pareja compartió una fotografía de las dos besándose.

La conductora mexicana confesó que no agrada mucho, pues ella es mucho más reservada y dijo que esas fotos son más personales.

A su llegada a los premios de la revista Marie Claire, le preguntaron sobre una imagen publicada recientemente donde se le ve junto a su novia besándose y ella dijo: “Yo no lo compartí, yo no escondo nada, pero tampoco me gusta exhibir, hay distintas formas de pensar en la gente y eso hay que respetarlo. Yo soy más recatada, pero ella la subió y ¿qué quieren que yo le diga?, si ya la había subido, me dijo ay pensamos diferente”, contó.

Además descartó casarse, “no hombre, ¿para qué?, ¡para sufrir todo lo que pasan los casados!. No, ya lo viví, no voy a repartir mis bienes”.