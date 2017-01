Mire quién apareció en lugar de Bárbara Bermudo (FOTO)

Este día, todos los ojos estaban puestos en el programa de Primer Impacto, pues tras darse a conocer la noticia de que Bárbara Bermudo dejó de trabajar para Univisión, el público estaba con la duda de quién ocuparía su lugar.

Sorpresivamente apareció Jackie Guerrido junto a Pamela Silva. Sin embargo aún no se confirma si será ella quien ocupe el lugar de Bermudo.

De confirmarse sin duda sería un duro golpe para la misma expresentadora, pues desde hace varios años existían rumores en torno a una rivalidad entre Jackie Guerrido y Bárbara Bermudo. Según varios medios, ambas reporteras tenían una guerra interna que trataban de disimular.

El último desencuentro que tuvieron al aire fue cuando Jackie Guerrido anunció que se covertiría en abuela por primera vez, en ese momento Bárbara no solo se le adelantó en hacerlo sino que también soltó tremendas carcajadas tras exclamar: “¡Felicidades porque Jackie va a ser abuelita!”.

En ese momento la misma Jackie intentó ponerle los frenos a su colega al advertirle: “Ciudado cómo lo dices… A-BUE-LI-TA”.

Bermudo le respondió: “Mira tienes varías opciones. Te pueden decir ‘Abi’, te pueden decir ‘Abella’, te pueden decir ‘Bella’ como abuela”.

Sin embargo, Jackie tuvo la última palabra al decirle: “Referente a lo que dice Bárbara, la voy a enseñar o enseñarlo a que me diga ‘abuela’ o ‘abuelita’ porque en verdad eso es lo que soy. Pero yo pienso que me va a encantar escuchar esa palabra y me siento la mujer más feliz del mundo”.

Incluso televidentes del show se dieron cuenta de las indirectas entre ambas y lo dieron a conocer en las redes.