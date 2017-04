Mira a quién le gritó Sofía Vergara que se calle la boca (VIDEO)

Sofía Vergara no soportó el “acoso” de un papazzi y gritó que se callara. La colombiana iba caminando por West Hollywood, en Los Ángeles, acompañada por un amigo, cuando unos fotógrafos la sorprendieron y para llamar su atención la llamaron por su nombre y le lanzaron algunos piropos, sin embargo no le cayeron muy en gracia a la actriz.

“Muy hermosa, Sofía, muy hermosa”, le gritaban los fotógrafos a la protagonista de la serie “Modern Family”, aunque tal vez jamás imaginaron que le contestara: “cállate la boca”.

София Вергара #sofiavergara На вопросы о том, как у неё обстоят дела с мужем, сделала вид, что она не понимает по испански и пошла такая вся… по Hollywood 21.04.17

El fotógrago le pidió a Sofía que no se enojara, por lo que ella apresuró el paso visiblemente molesta y sin poner atención a las palabras del hombre.

Los usuarios le dijeron que debería estar agradecida que la halagaron: “Qué mujer sin educación, se le subió la fama. Abusiva que es”, “Grosera es lo que es”, “grosera que rápido se les olvida la humildad”, “Tarada que se cree que por que tiene dinero puede hacer callar a las personas ni que le estuvieran faltando al respeto….”, “la humildad se está perdiendo”.

Sin embargo otros entendieron que no era el momento: “A mí no me gusta que me digan cosas en la calle así”.

Nothing better that bumping into Sofia Vergara after a great meal!