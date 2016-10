Michelle y su sorprendente vestido en la última Cena de Estado

Las redes sociales y los principales noticieros desbordaron con comentarios y publicaciones sobre el aspecto de la espesa del presidente Barack Obama, Michelle, en la última Cena de Estado.

“El glamur de Michelle Obama se robó el show”, fue la opinión de muchos que comentaron el vestido rosa dorado del diseñador Atelier Versace, que lucio Michelle.

El vestido fue elaborado a medida de la primera dama, por Atelier Versace, la línea de la firma especializada en trajes de alta costura que requieren de mayor talento de confección y tejidos de la mejor calidad.

Largo hasta el piso, de cuello asimétrico, drapeado en la línea de la cintura y confeccionado en una compleja cota de malla de color oro rosado.

Esta cena de Estado era especialmente importante por ser la última a la que asistiría como primera dama.

The Obamas descend the Grand Staircase with @matteorenzi and his wife for final state dinner. @POTUS @FLOTUS pic.twitter.com/lZ3DtkDevg

— Jeff Mason (@jeffmason1) 18 de octubre de 2016