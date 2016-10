Mhoni Vidente confiesa que está arrepentida de haberse operado para ser mujer (VIDEO)

Mhoni Vidente se confesó y dijo que hace muchos años tuvo que vender su cuerpo para poder comer, además también sorprendió al revelar que estaba arrepentida de haberse hecho la operación de cambio de sexo.

“Yo les digo a mis amigos, si quieren no se operen, tiempo atrás yo no me hubiera operado, porque viene después una descompensación hormonal muy fuerte que la he sufrido hasta ahorita (…) Yo sólo me operé porque quería ser mujer, sino no me hubiera operado”, comentó.

Aunque afirma que “todo lo que ha pasado es porque Dios quiere que lo pase, para ser todavía más humana”.

En entrevista con Suelta la sopa también dijo que fue secuestrada y violada por 8 sicarios. “Yo atiendo a una bailarina que salía con un sicario en Monterrey. Y al momento que le echo las cartas a la teibolera, le digo que él andaba con otra. Y se enoja el señor (…) Van y me tumban la reja de mi casa y me sacan ocho; me violaron entre 7 u 8, porque te quitan la ropa para balarte porque me hice del baño del susto y dijeron: ‘Ay, de aquí somos’ y ni modo’”.