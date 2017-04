Mensaje de celular le juega mala pasada a Salma Hayek (VIDEO)

Salma Hayek estuvo de invitada en “The Tonight Show” con Jimmy Fallon y confesó que hace poco pensó que su esposo, el billonario francés Francois-Henri Pinault la estaba engañando.

La mexicana contó que hace unos días estaba con su pareja, ambos en su teléfono, y de reojo alcanzó a ver que le llegó a él un mensaje extraño.

“Hola, soy Elena. Si quieres mejorar tu inglés, debes practicar. ¿Quieres practicar ahora?”, relató la actriz.

Salma explicó que se sintió furiosa, pero se aguantó las ganas de preguntarle en ese momento. No obstante, no tardó en explotar.

“Confío en él, no voy a decirle nada, pero cuatro horas después no soporté y en la comida le dije, ¿Quién demonios es Elena? Dile a esa Elena que yo hablo inglés y que puedes practicar conmigo, no ella, porque vi que te envió un mensaje”, explicó.

Su marido entonces le dijo si se refería a Elsa, no Elena… y resulta que era una aplicación de su teléfono, como Siri. La actriz explicó que su hija Valentina siempre se está burlando de que habla mejor inglés que ellos dos, así que Pinault decidió descargar esa app para ayudarle a hablar inglés.