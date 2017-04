‘Me convenció’. ‘Chiquis’ revela que este cantante la conquistó (VIDEO Y FOTO)

Tras negarlo infinidad de veces, ‘Chiquis’ Rivera al fin aceptó su romance con el cantante Lorenzo Méndez de La Original Banda El Limón.

Fue en su Instagram donde confirmó la noticia: “Me convenció! Vean cómo está noche en @theriverastv”, escribió la hija de Jenni junto a una foto donde aparece con el músico.

Pero no solo ‘Chiquis’ reveló el romance, también Lorenzo lo hizo en sus redes sociales y escribió: “Dos locos, con el mismo sueño… enamorados de la vida… agradecidos con Dios. Amándonos con la misma pasión”.

Dos locos, con el mismo sueño… enamorados de la vida… agradecidos con Dios. Amándonos con la misma pasión ❤️ #ChiZo #Bae Una publicación compartida de Lorenzo Mendez (@lorenzomendez7) el 16 de Abr de 2017 a la(s) 4:59 PDT

Algunos de sus seguidores se mostraron muy contentos, pero otros no tanto: “No Chiquis tú te mereces a alguien que no sea mujeriego”, “No q no tronabas pistolita”, “La pareja perfecta, les deseo lo mejor del mundo te mereses al mejor hombre del mundo mi princesa @chiquisoficial”.

En otro video aparece ‘Chiquis’ junto a Lorenzo y donde menciona que se siente bien de estar junto a él: “tenemos agendas muy ocupadas, así que nunca pensé en algo más que una amistad, pero se siente bien recibir un poco de atención como mujer, eso nos gusta”.