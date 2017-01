Mayra Rojas le guarda secreto a hija de Lorena Rojas (VIDEO)

La actriz mexicana Mayra Rojas sorprendió al confesar que no le ha dicho nada a Luciana sobre la muerte de Lorena Rojas. La niña ya tiene 3 años de edad y dijo que ella no considera que en este momento sea necesario, pues es muy pequeña.

La actriz dijo a Ventaneando: “Con ella no he hablado nada de eso, ¿cómo le dices a una niña de 3 años que su mamá se murió?, Luciana tiene que ser feliz, es una niña feliz ahora. La vida me la trajo sin esperarla, una maternidad que yo no había pedido, la integré a mi familia, y Luciana tiene hermanos, tiene primos, tíos, abuelos”.

Además dijo que ninguno de sus hijos quiere dedicarse al espectáculo, aunque le ve más posibilidades a la más pequeña: “Ninguno hasta ahorita me ha dicho: ‘oye mamá quiero hacer un comercial’ ‘quiero hacer una telenovela’, la chiquita esa viene corregida y aumentada, es muy extrovertida, le encanta la música, vamos a ver que nos dice la vida, todavía no sabemos qué vaya a decidir”.