Mauricio Clark se despide de Televisa (VIDEO)

El conductor mexicano Mauricio Clark dijo adiós a Televisa durante el programa Al aire con Paola Rojas y reveló que se retirará de forma definitiva de los medios de comunicación.

Explicó que ahora será entrenador deportivo del equipo de pentatlón de Veracruz.

Fue a través de sus redes sociales que agradeció el apoyo de sus seguidores, además envió un mensaje a algunos periodistas como Mara Patricia Castañeda, Carlos Loret de Mola y Paola Rojas.

Mauricio escribió: “Ahora mi futuro está en ayudar a personas que, al igual que yo, están pasando o han pasado por problemas de adicciones, y por supuesto, hacer algo que también me fascina, que es entrenar a chavos amantes de la natación… ¡Veracruz, nos vemos pronto!”.

En entrevista para radio con Flor Rubio dijo que es la decisión más fuerte que ha tomado en su vida, pero dijo que lo hizo porque “mi vida está en focos rojos”.

Después de 19 años en los medios de comunicación dijo que es hora de decir adiós. “Llegué a esta decisión porque así me lo había prometido antes de mi regreso a Televisa. Ahorita, digamos que, mi vida está en focos rojos y yo mismo me dije: cuando empezara a sentir esas cosas que me pueden acercar a un consumo, iba yo a alejarme”.

Y agregó: “No todos estamos hechos para la televisión. Preferí llevar una vida mucho más tranquila. Me voy con mi mejor amigo, Alejandro Cárdenas, a Veracruz a entrenar chavos en la natación y, al mismo tiempo, ayudar a personas que tengan problemas con adicciones”.

Sobre su pareja Iván, Mauricio comentó que el próximo lunes se van a Veracruz; “es como empezamos un sueño juntos” y comentó que es una decisión “que llevo semanas pensando y no que lo haya tomado de un día para otro”.

En Veracruz colaborará con Alejandro Cárdenas, quien se hace cargo del entrenamiento de 160 personas y dos gimnasios.

Me voy muy satisfecho, me voy con la frente en alto y feliz de haber cumplido tantos sueños. Gracias TELEVISA por creer en mí…

— Mauricio Clark (@clarketo) 27 de octubre de 2016