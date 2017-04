Marjorie de Sousa reaparece y llorando también (FOTOS)

La actriz venezolana Marjorie de Sousa reapareció llorando en las redes sociales. Sin embargo fue de emoción pues recibió una sorpresa de sus fans que la hizo derramar lágrimas de felicidad el viernes por la noche.

Marjorie agradeció las decenas de arreglos florales que llegaron a su casa en a través de Instagram Story.

“Quiero decir que no tengo palabras para esto que acaban de hacer, ¡se pasaron!”, dijo Marjorie, quien anunció esta semana su separación con Julián Gil, con la voz entrecortada mientras mostraba cientos de flores que mandaron de varios países. “Gracias infinitas por todo esto, por tanto cariño, o sea, ¡mi casa cómo la dejaron! No, no, no, no, ¡no lo puedo creer! Gracias, gracias”.

“Parezco una loca porque me han hecho llorar un montón”, dijo, mostrando su cara sin una gota de maquillaje. “Esto no tiene nombre, de verdad gracias”.

Univisión dijo que fue su club de fans, llamado #MDSCrew, quien mandó arreglos florales y cartas desde México, Guatemala, Venezuela, El Salvador, Nicaragua, Eslovaquia, Estados Unidos, Honduras, Brasil, Paraguay, Portugal, Ecuador, Panamá, Chile, República Dominicana, Perú, Uruguay, Colombia, Argentina, Puerto Rico y Costa Rica.

Julián Gil, el actor argentino y padre de su bebé Matías Gil de Sousa, confesó recientemente las razones de su ruptura y rompió en llanto frente a la prensa al hablar de su separación.

Después de esas declaraciones, Marjorie hizo su aparición en las redes sociales y compartió una imagen donde se le puede ver vestida de Cenicienta… aunque sin su príncipe. La actriz se disfrazó del personaje de Disney para cumplir el sueño de tres niñas. “Ayer fue un día especialmente importante donde me di cuenta que el mundo necesita cada día más de nuestra calidad humana, de la verdad, de ayudarnos unos a otros”, escribió la venezolana. “Gracias a la fundación Dr. Sonrisas por permitirme cumplir el sueño de mis tres princesas y por dejarme soñar con ellas. La vida es bella y solo debemos de entender que estamos acá por un rato y que nuestra misión debe de ser amar”, dijo.