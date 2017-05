Marjorie de Sousa celebró su primer Día de las Madres en México. Sin embargo tal vez no fue como ella lo hubiera pensado. Y es que aún no soluciona los problemas que enfrenta con el actor argentino Julián Gil, de quien se separó hace algunas semanas.

La venezolana abrió su corazón y compartió por medio de su cuenta de Instagram una imagen que la muestra en la playa cargando a su bebé, por lo que envió un mensaje en el que algunos medios de comunicación mexicanos dijeron que podría tratarse de una indirecta a Julián Gil, pues afirma que ella no guarda odio en su corazón.

“Hoy tengo la razón más fuerte para vivir, para salir adelante en medio de tanta tormenta. Ahora entiendo este sentimiento que trataban de explicarme, pero que no tiene explicación, tú mis ganas de vivir, mis ganas de ser una mejor guerrera, tú mi bebé, el que cada día me despierta con una sonrisa llena de esperanza, el que me hace tocar tierra, tu mi ilusión, tú mi ahora”, escribió la actriz.

Y agregó: “Mati, gracias por ser mi maestro. Te amo hijo. Feliz día a todas esas guerreras, mujeres valientes que dan todo por estos seres amados, mujeres que admiro. Feliz día mi querida madre, Gloria, por hacerme una mujer de bien, fuerte, pero sobretodo una mujer que no guarda odio en su corazón. Te amo mamá”, finalizó Marjorie.

Por otra parte algunos fans venezolanos le reclamaron que el día de las madres no es el 10 de mayo: “Yo sé que estás en México, pero como venezolana tú sabes que el día de las madres acá es el segundo domingo de mayo, se te olvidó?”, y uno le respondió: “ella está ahorita en México y su hijo nació ahí nada malo tiene que lo celebre feliz con su hijito bello”.

Marjorie se ha visto involucrada en varias polémicas, una de ellas fue con Gabriel Soto, gracias a unas fotografías de los dos en la playa.