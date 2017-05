Marisol Santacruz deja su carrera por la pasión de su hijo (FOTOS)

Para una mamá no existen imposibles, y mucho menos si se trata de cumplir los sueños de sus hijos.

En el caso de la actriz Marisol Santacruz, esto implicó aprender de futbol, un deporte que desconocía, así como hacer una gran pausa en su carrera para darle lo mejor a Luis Miguel, su retoño de 9 años.

El pequeño estudia en la Academia de Futbol Azteca, donde juega como volante en Aztecas, equipo titular de la categoría 2007, que a mediados de abril viajó a España para formar parte del Mundialito 2017.

“Como mamás, es un orgullo muy grande que hayan seleccionado a nuestros hijos para viajar a España, pues no hay emoción más grande como cuando tu hijo hace algo bien, en este caso, futbol.

“Yo no era nada futbolera. Para mí, el soccer sólo eran el América y las Chivas, no conocía más; pero cuando tienes un hijo que desde bebé patea un balón, no hay manera de que no te involucres en su pasión”, compartió.

La actriz decidió alejarse de los sets de televisión en 2013, tras participar en la telenovela Libre para Amarte, y aunque ha aparecido desde entonces en algunos episodios del programa Como Dice el Dicho, su prioridad es Luismi.

“Los hijos crecen tan rápido, que si no les das el tiempo y la atención necesaria en esta etapa de la vida, luego lo resienten mucho”, puntualizó la también conductora en entrevista.

Y aunque Aztecas, integrado por niños de diversas escuelas privadas, no logró llegar más que a cuartos de final, su desempeño en la justa fue notable y hasta regresaron a México con un trofeo bajo la manga.

“Nos dieron un trofeo de primer lugar por lo que fue la presentación. El diseño de los uniformes lo escogieron los chicos, es cien por ciento con motivos mexicanos, y eso llamó mucho la atención en España, además que su ánimo contagió a todos.

“Hablar bien de México es algo muy importante. Creo que estamos al nivel de los países europeos”, consideró Santacruz.