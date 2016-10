Marisela promete velada musical inolvidable

Marisela, la sensual ‘Dama de Hierro’, quien en 1984 de la mano de Marco Antonio Solís ‘El Buki’ conquistó México y América Latina con el álbum Sin él, visitará Atlanta por primera vez para conquistarla.

Con su voz aterciopelada y singular manera interpretativa, Marisela enamoró a millones con temas como ‘Enamorada y herida’, ‘Completamente tuya’ y ‘La pareja ideal’.

En entrevista exclusiva con MundoHispánico, la artista habló sobre su concierto en Atlanta, su música más reciente, sus recuerdos y sus secretos para mantenerse hermosa y sensual, entre otros temas.

MH: ¿Qué sientes al venir a plazas nuevas como Atlanta?

Marisela: Muy emocionada. Se me hace sorprendente tener nuevas generaciones de público que escuchan ‘Si no te hubieras ido’, ‘Sin él’ y ‘No puedo olvidarlo’. Es lindo poder visitar ciudades que no he tenido oportunidad de hacerlo.

MH: ¿Cuál es el programa musical que darás en Atlanta?

Marisela: Haremos un viaje musical en mi carrera. Tengo que cantar las ‘viejitas’, son las que el público me pide. También cantaré algunos temas nuevos del nuevo disco Perdóname. Llevo a mi grupo y mis coristas para darles un gran show.

Es lindo que a través de nuestra música las mujeres puedan decirles a los hombres lo que no se atreven. Poco a poco surgen más ‘Damas de Hierro’.

Marisela, cantautora

MH: ¿Qué tienen las canciones de Marisela que no pasan de moda?

Marisela: Le canto al amor, el amor no tiene edad, ni límite, todos mis temas son de amor y desamor, eso es lo real de la vida, lo que uno vive todos los días en sus relaciones. Me encanta cantarlos, me encanta ver la emoción de mi público, de las chicas, de los hombres. ¡Y le agradezco a mi público que no me deja, caray!

MH: ¿Por qué crees que el público gay adora a divas como tú?

Marisela: Tienen esas ganas de expresarse. Mi público gay es divino. Siempre me acompañan. Mi comunidad gay es expresiva y si no estamos nosotras, ellos nos mantienen vivas con sus shows. Tengo muchas ‘Mariselas’ que me mantienen viva, las adoro.

MH: ¿Quién te dio el título de ‘La Dama de Hierro’?

Marisela: Mi público. Es un tema mío que habla de la fuerza femenina, de no dejarme y responderles a mi manera. Uno sabe lo que sufre un artista, soy fuerte en el amor y si hay cosas que no me gustan, las digo y no me dejo.

MH: Cuéntanos acerca de tu nuevo disco.

Marisela: Me ha tomado bastante tiempo hacerlo. Me decidí a escribir los temas yo misma para llegarle al corazón de mi público y reconectarme con ellos. Perdóname trae baladas románticas como ‘Perdóname’, ‘Amor inteligente’, ‘Dímelo’ y ‘Hola corazón’.

MH: ¿Que sientes tras la muerte de Juan Gabriel?

Marisela: Ahhh, ‘Mi señor Sol’, mi tema favorito. Mi mamá me lo ponía todas las mañanas para levantarme. Claro que lo extrañamos muchísimo, gran artista, un showman increíble, es y siempre será mi favorito. Su música va a ser eterna.

MH: ¿Qué recuerdos tienes de ‘El Buki’?

Marisela: Fue mi pareja ideal, fui la primera en quien se inspiró a escribir temas y se lanzó como el gran compositor que es. Será mi pareja ideal para siempre.

MH: ¿Qué tiene la magia de tu voz que convirtió en éxitos las canciones que te dio El Buki?

Marisela: No lo sé, quizás es mi sentimiento. No canto nada más por cantar, lo hago con el corazón. Mi mamá me enseñó a cantar así. Ella me decía: Marisela canta con h… (jajaja).

MH: ¿Te sientes orgullosa de ser mexicana?

Marisela: Aunque nacida aquí, estoy superorgullosa de ser mexicana. Sin nosotros no pueden hacer lo que hacen. Detrás de cada negocio hay un mexicano respaldando y ayudando. Qué mala onda que digan cosas malas contra los mexicanos, que somos trabajadores y desmadrosos. ¡Arriba México!

SIN FILTRO:

Momentos especiales de su carrera: “Subir al escenario, compartir y recibir el aplauso del público y cantar ante 15 mil personas que corean mis canciones es divino”. Sobre su mamá: “Mi mamá Gina es divina y mi dama de hierro. Es una mujer fuerte, nos educó bastante bien, me enseñó a no llorar, a no ser tonta, ni cobarde. Es lo mejor que tengo en mi vida”. Su régimen para mantenerse regia: “El público es mi vitamina. Amar, quererme a mí misma y sonreír”.

BREVE BIO:

Nombre: Marisela Esqueda

Profesión: Cantautora y empresaria

Nacionalidad: Estadounidense de padres mexicanos

Nació: 24 de abril de 1966

Estado civil: Casada, y madre de Marilyn Osseda

Marisela en concierto

Cuándo: 8 de octubre, 8 p.m.

Costo: $45.

Dónde: Atlanta Coliseum, 2075 Market Sr., Duluth.

Info: 404.290.9264 y www.losboletos.net

