Marisela le lanza indirecta a esposa de ‘El Buki’ (VIDEO)

Marisela aprovechó las cámaras de televisión para lanzarle una propuesta a la esposa de ‘El Buki’ para que lo deje cantar con ella nuevamente.

El programa de Telemundo, Suelta la Sopa, la entrevistó cuando entregó regalos a los niños y fue ahí cuando dijo que no le molestó que uno de los menores la reconoció por la canción de La Praeja Ideal junto a Marco Antonio Solís, “nunca me ha molestado, fue mi pareja ideal hace años atrás, un día nos dejarán cantar juntos, si Marco Antonio se anima, let’s do it baby, somos amigos y que lo sepa su mujer”.

Dijo que aún no existe la posibilidad aunque le lanzó una propuesta a la esposa de El Buki, “solamente que su esposa diga que sí, honestamente, si ella lo deja… yo estoy casada, ella tiene hijos, somos felices y yo admiro su fuerza por tener un hombre como Marco Antonio Solís, porque es músico… los músicos son tremendos, y te digo una cosa Cristian, si dejas cantar a Marco conmigo, vamos a ser un exitazo, no tiene qué preocuparse por mí, yo tengo un marido animal que lo amo, así que no te preocupes”.