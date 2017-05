Marisela le dice ‘no’ a Chiquis Rivera (VIDEO)

La conocida intérprete Marisela… ¿le hace el feo a Chiquis Rivera? Aunque ella lo negó, dijo que por el momento prefiere no trabajar con ella.

De acuerdo con la información revelada en Agencia México, la conocida “Dama de Hierro” rechazó incluir un dueto con Chiquis en su próximo disco por una gran razón.

“¿Qué puedo hacer con ella que no hice con su mamá? Porque su mamá y yo éramos amigas y cantamos varias veces juntas. Chiquis es más como para mi hija, ellas dos andan haciendo su carrera”, explicó Marisela.

El programa de Suelta la Sopa explicó que la intérprete de “Y voy a ser Feliz” señaló que esto no quiere decir que la primogénita de la Diva de la Banda no esté a su altura, sino que trabajaría mejor con su hija, Marilyn Odessa, quien hace algunos años sostuvo una guerra de declaraciones con Chiquis, de quien aseguró que no cantaba y se colgaba de la fama de su madre.