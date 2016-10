Maripily Rivera causa polémica por atrevida foto con su hijo en la cama (FOTOS)

La boricua Maripily Rivera recibió fuertes críticas por una foto con su hijo en la que aparece acostada en la cama encima de Joe Joe, de 16 años.

Sin embargo para muchos de sus seguidores no fue correcta la provocativa pose con el adolescente y le reclamaron: “Es tu hijo, no tu novio”, “La verdad te miras muy mal, esa pose no va porque se trata de tu hijo”, “Hay líneas que no deben cruzarse”, “Qué enferma”, “Madre tóxica”, “Su hijo está creciendo y va sintiendo, puede confundirlo”, “Nada qué ver esta foto fuera de lugar”, “una foto muy sugestiva, hay que ser más cuidadosos con los hijos adolescentes una foto así dice mucho”.

Sin embargo la empresaria puertorriqueña no se quedó callada y dijo: “Nada mejor que vivir la vida, ser feliz con uno mismo y no preocuparse por lo que la gente piensa de ti.. Déjalos que hablen pues la mente sucia de ellos y la envidia no les permite ser feliz. Así seré eternamente bella, exitosa y con el mejor hijo del mundo…Y la mejor relación de confianza, respeto y sin ninguna maldad que pueda existir entre madre e hijo”.

Además volvió a compartir otra foto con su hijo donde escribió: “Para todas esas madres solteras como yo que han dedicado toda su vida y amor a sus hijos, no se dejen intimidar por comentarios estú…s de gente mediocre que no saben lo que es el amor de Madre e hijos… Y el tener una relación de confianza, respeto y sin ninguna maldad con nuestros hijos”.

Y agregó que ella está dispuesta a defender a su hijo como una “leona”. “Los que conocen a la verdadera María Del Pilar saben cómo soy como madre y todo el amor que le tengo a mi hijo. Pues él es primero que todo en mi vida y no hay espacio para más nadie. Amo mi relación con mi hijo y disfruto cada segundo de mi vida junto a él”.

Y es que según Maripily los hijos crecen muy rápido y es mejor aprovecharlos, “lo que te llevas en la vida es lo que vives disfrutando junto a ellos, lo demás es material y no importa. Así que un aplauso para todas esas madres como yo que se desviven por sus hijos. Gracias Dios por bendecirme y llenarme de vida para seguir disfrutándome a mi adorable hijo @joe_joegarcia y poder en un futuro lejano también disfrutarme a los nietos siendo una abuela coqueta y alcahueta”, finalizó en el mensaje.

Muchas mujeres entendieron su postura y dijeron que no le veían nada de malo a la foto, “No le veo nada de malo! Yo soy así soy con mi hijo!!”, “hoy en día existen mamás modernas que son cariñosas con sus varones. Dejen de ser morbosos mentes retorcidas todo lo asocian con sexo, la maldad está en la mente”, “Dios qué hay de malo esa es su madre. Sucia es la mente de ustedes. Yo tengo un hijo y ese es también el macho de mi vida lo apachurro y me lo como a beso”, “ese es tuyo mamita, de tu propiedad disfrútalo, gózatelo que el tiempo pasa rápido y luego ya otra chica te lo besará y se enamorará, “no tiene nada de malo yo solo tengo un varón y es apegadísimo conmigo”, “Yo no le veo lo malo a la foto cada quien tiene su manera de amar a sus hijos, eso es amor de madre!! la gente es mas ignorante”.

Como se recordará Rivera regresa a Telemundo con un nuevo reality show en el que buscará al hombre de sus sueños.