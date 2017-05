Marietta’s New Theatre in the Square inicia nueva era bajo el mando de familia latina

A sus 23 años, Nathaniel Emil Thomas está viviendo el sueño de muchos artistas recién graduados de la universidad y todo gracias al amor, empeño y confianza de sus padres, Raúl e Yvette Thomas.

Desde el año pasado, Emil es el nuevo director artístico del Marietta’s New Theatre in the Square y en sus dos primeras temporadas ya ha dado muestras del rumbo que desea tomar en cuanto a diversidad cultural y calidad de obras.

“Me senté conmigo mismo y tuve una plática honesta. Tengo la fortuna de ser un director artístico que no tiene que responderle a nadie, a ninguna junta directiva. Es un privilegio hacer lo que quiero hacer: obras que valgan la pena y ser un artista autosuficiente en la ciudad”, N. Emil Thomas, director de teatro.

Para programar la temporada actual, Emil, quien se graduó en 2016 de Ball State University con un diploma de dirección de teatro, no dudó en tomar riesgos pues tiene completa libertad de explorar su visión. Su padre es el nuevo propietario y gerente del recinto artístico.

“Era importante encontrar obras que representaran mis dos culturas: soy afroamericano y latino. Quiero hacer trabajos para afroamericanos, latinos, y todas las culturas que conviven aquí”, declaró Emil. “Quiero presentar obras que me interesen, que aborden temas de mi comunidad pero mucho más importante que hagan pensar y que motive al público a abordar temas sociales, culturales”, agregó el innovador e irreverente director.

Tras una investigación profunda y la lectura de numerosas obras a paso acelerado, Emil eligió seis.

“Encontré un montón de gemas como Smoke in the Mountain, una pieza para Marietta; Native Son, para la comunidad afroamericana, La Gringa para los latinos y The Glass Menagerie, una pieza clásica de Tennessee Williams, para todos”, explicó.

Además, Emil incluyó la fabulosa sátira de Kristoffer Díaz, The Elaborate Entrance of Chad Deity, que explora la ‘experiencia americana’ a través de los ojos de Macedonio Guerra, un luchador profesional.

Su primera obra bilingüe

Del 18 de mayo al 4 de junio, Marietta’s New Theatre in the Square escenificará La Gringa, la comedia/drama latina de mayor longevidad Off-Broadway.

La obra de Carmen Rivera cuenta la historia de María, una joven que viaja a Puerto Rico para entender su identidad cultural. Descubre que no la reciben con los brazos abiertos pues la consideran una ‘gringa’.

“Cuando leí La Gringa me vi reflejado yo mismo. Al buscar su identidad, la protagonista se topa de repente con la realidad. Eso mismo viví yo cuando a mis 18 años viajé a Puerto Rico, lo disfruté mucho hasta que descubrí que no podía comunicarme con mi gente por no hablar español. Eso me hizo analizar mi propia identidad cultural”, comentó Emil.

Para la actriz Jade Fernández, el rol de María le cayó como anillo al dedo.

“Me conecté con María 100 por ciento. Mi padre es cubano y mi madre puertorriqueña. Siempre quise visitar Cuba y finalmente lo hice en 2013. Visité la tumba de mi abuela como lo hace María”, dijo Jade.

El resto del elenco de La Gringa lo conforman la ecuatoriano-colombiana Denise Santos (tía Norma); Diamond Rodríguez (prima Iris), de raíces boricuas; el nicaragüense Brian Espinoza (tío Víctor); el dominicano Roger Payano (tío Manolo) y el estadounidense Sidney Simmons (vecino ‘Monchi’).

Para los actores de La Gringa, este nuevo recinto cultural les ofrece mucho más que la oportunidad de trabajar.

“Tener un teatro y hacerlo apoyado por tu familia, ver a tu padre y madre involucrados es maravilloso”, expresó Payano.

Por su parte, Simmons está muy emocionado de interpretar a un personaje latino.

“El reto más grande es que no hablo español, estoy aprendiéndolo, y mi temor es que no le haga justicia a ‘Monchi’. Pero Emil y mis compañeros me están ayudando en eso”, reveló Simmons.

Y para el padre de Emil, la satisfacción más grande es ver a su hijo menor haciendo lo que más le apasiona en la vida.

“Como padre que ha tenido la fortuna de hacer sus negocios sería un crimen no responder a mis hijos como mis padres me respondieron”, enfatizó el chef Raúl, que hace dos años adquirió el teatro con el fin de apoyar el arte y para que las minorías étnicas en Georgia tengan un sitio que cuente sus historias.

La Gringa

Cuándo: 18 de mayo-4 de junio. Jueves a sábados, 7:30 p.m.; domingos, 2:30 p.m. Costo: $12-$30.

Dónde: 11 Whitlock Ave., Marietta.

Info: 770.426.4800 y www.theatreinthesquare.net

La Gringa. El elenco de la obra bilingüe está conformado por (de izq. a der.) Roger Payano, Brian Espinoza, Diamond Rodríguez, Sidney Simmons, Denise Santos y Jade Fernández.

Joven visionario. En 2016, Emil Thomas tomó las riendas de la dirección artística del Marietta’s New Theater. Quiere presentar y dirigir obras de teatro que provoquen el pensamiento, el amor y las emociones del público.

Orgullosa familia. De izquierda a derecha, el chef neoyorquino de origen boricua Raúl Thomas con Nambi E. Kelley, la dramaturga de la obra ‘Native Son’; su hijo Emil, director artístico de Marietta’s New Theatre in the Square; y su esposa Yvette.

Cortesía Marietta’s New Theatre in the Square