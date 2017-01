Maribel Guardia no le quedó más remedio que disculparse con Juan Osorio (VIDEO)

Después de que el productor mexicano Juan Osorio dejara ver su molestia cuando le preguntaron sobre Maribel Guardia, y se limitó a decir que no quería hablar del tema, Maribel no tuvo más remedio que pedirle una disculpa por “hacerle perder su tiempo”.

Y es que afirman que Maribel les había dicho que sí participaría en Aventurera, y después se retractó. Por su parte Juan Osorio contó que su molestia fue principalmente porque la costarricense nunca le respondió las llamadas que le hizo para invitarla a participar en la obra.

Aunque Maribel aseguró que no aceptó el papel porque tiene problemas de salud, a causa de un divertículo. “Yo ya no me muero por el trabajo, estoy en una etapa de mi vida que agradezco trabajar,pero no me muero sin trabajar. Juan es inteligente, si hay un papel bueno para mí me va a llamar y así va a ser”, dijo a El Gordo y La Flaca.

Mientras que para Un Nuevo Día de Telemundo les dijo: “le pido diculpa a Juan porque me han contado que está sentido conmigo, dice que me dejó un recado en mi casa pero nunca me lo dieron, seguramente estaba en Estados Unidos, y en mi celular nunca tuve un mensaje de él, a mí me hubiera encantado hacerla, y ese fue mi error que al principio dije que no y después dije que sí, los hice perder un poco su tiempo, aunque no me había medido vestuario, no había firmado un contrato, puede que ya no me llame nunca más para un proyecto pero qué más puedo hacer”.

Juan Osorio dijo en una entrevista que no quería hablar de la actriz y cantante pues estaba muy molesto con ella. “De repente dijo que por cuestiones de salud no aceptaba, la estuvellamando, no me contestó, quiere decir que no le interesaba hablar con un productor como yo”.