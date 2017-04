Después de que Graciela Beltrán revelara que Joan Sebastian la acosaba, Maribel Guardia lamentó la “cobardía” de la cantante mexicana.

La costarricense lamentó que Graciela esperara hasta la muerte del Poeta del Pueblo para acusarle públicamente.

“Pero pienso, Graciela, ¿por qué no hablaste de eso cuando Joan estaba vivo?, ¿por qué no lo dijiste en su cara en la televisión?, ¿qué caso tiene que lo digas ahora que está muerto?, él no se puede defender Graciela”, dijo.

La actriz explicó a Imagen TV que a Joan Sebastián le sobraban mujeres.

“En mi época, a Joan se le metían por debajo de la cama, en el baño y en serio que eran niñas preciosas, llegábamos al hotel y las encontrábamos metidas en el baño y en el clóset”, dijo hace un tiempo recordó a LMShow.

Hace unos días cuando la cantante Graciela Beltrán confesó en un programa de radio que Joan Sebastian la cortejó cuando ella empezaba en el mundo del espectáculo.

Fue durante la emisión “El Show de Piolín” que la intérprete decidió contar de qué manera “El Poeta del Pueblo” pretendía seducirla cuando ella tenía tan sólo 16 años.

“Todos los días me enamoraba Joan, pero nunca caí. Pero yo tenía 16 años, y todavía hasta los 23 me ofreció matrimonio cuando se divorció.

“Fue hasta el final cuando le dije que no podría corresponderle, que no me iba a casar con él”, aseguró Graciela, quien no podía creer que a su corta edad hubiera enamorado a un hombre como Sebastian.

Agregó que el intérprete de “Juliantla” le regalaba de todo: joyas, caballos y más, todo para que ella cayera, sin embargo sus tácticas no funcionaron.

“Me dio un caballo, un anillo, joyas, yo le decía, ‘no me regales cosas, yo te quiero porque te quiero’. Él me decía, que ‘es porque me nace'”, comentó.

A pesar de los regalos y de que ella, al parecer, sí estaba interesada en el cantautor, hubo alguien que se metió entre los dos.

La madre de Beltrán, quien la acompañaba a todos lados, no permitió que “El Poeta del Pueblo” se le acercara a su hija tanto.

“Así le decía a mi mami, ‘Piedrita en el zapato’, porque nunca me dejó sola con él”, compartió.

Aunque nunca hubo una relación ni una cita formal, Joan sí logró robarle un beso a Graciela, pues le contó a Piolín que a ella le encantó y lo tomó “con mucha ternura”.

Actualmente, Graciela tiene 42 años y se ha enfocado a su carrera como cantante, en donde combina géneros como pop, ranchera y banda. (Agencia Reforma).