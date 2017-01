Maribel Guardia le baila así a ‘Layín’ y solo por gasolina (FOTOS Y VIDEO)

Ahora que en México ha subido la gasolina un 25 por ciento de su precio, Maribel Guardia le cantó y le bailó al alcalde más polémico del país, “Layín”, y no cobró nada… solo le dieron para la gasolina.

Hilario Ramírez Villanueva, edil de la ciudad de San Blas, conocido por su famosa frase de que “robó poquito” festejó por todo lo alto su cumpleaños, en donde lo más destacado de la noche fue la presentación de Maribel Guardia, según publicó el periódico Excélsior.

Entre los asistentes, se escuchaba el grito “taconeyele, taconeyele… ‘Layín’”. Y la orden la cumplió al pie de la letra el alcalde, al mostrar sus mejores pasos con Maribel, quien aprovechó la ocasión para invitar al pueblo de San Blas a que apoyen al funcionario que planea lanzarse por la gubernatura del estado de Nayarit. Cabe destacar que el alcalde ya había invitado a la gente a su fiesta, durante la quinceañera de Rubí.

“Yo les voy a pedir una cosa, que no lo dejen sólo (a Layin), porque pronto se va a lanzar… ¿verdad?”.



Como cada año, el alcalde celebra su cumpleaños y en cada ocasión es blanco de cuestionamientos, debido a lo ostentoso del festejo, pero él aclaró que todo fueron donaciones.

“Gracias a Dios tantos amigos y tantas donaciones, nos donaron una buena feriecita no tengo idea, yo no me encargué, tengo un amigo, le voy a preguntar y yo creo que a partir de mañana les puedo decir”, dijo “Layín”.



Al festejo asistieron alrededor de 10 mil personas; además, se sacrificaron 100 vacas para preparar la birria; se utilizó una tonelada de harina de maíz para hacer tortillas y se repartieron 12 mil cervezas entre los invitados.

También se presentó Julión Álvarez, pero “Layín” informó que no cobró ni un peso, “es un amigo”; mientras que a Maribel Guardia le dieron para la gasolina.



La fiesta, según el sitio de noticias Sin Embargo, duró alrededor de 12 horas y se celebró en el crucero de Huaristemba, donde tiene su empacadora de mango y en la que se instalaron dos escenarios y cientos de mesas.

El cumpleaños del edil es en febrero, sin embargo, para él se trató de un festejo “para estar con los amigos […] Nosotros estamos festejando un año más de vida y como lo hace toda la gente. Tengo 25, 30 años haciéndolo y yo creo que no es delito”.

El propio alcalde fue quien compartió las imágenes del festejo en la cuenta de Facebook El Amigo Layín, en donde rápidamente la gente comenzó a felicitarlo: “Le ganaste a Rubí. Este sí es un buen festejo”, “suertudo Sr., excelente compañía”.

Pero también recibió críticas: “No entiendo cómo la gente puede ser tan ciega y no darse cuenta que este buchón y fanfarrón se la pasa malgastando el dinero y el país en crisis. El gobierno es fiel reflejo de lo que es su gente”. “Qué pin… aaaassssco darle un beso a ese cab… Lo que hace el dinero”.