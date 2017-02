Mariana Seoane se queja de mexicano que le habló español (VIDEO)

Mariana Seoane explicó que pasó una mala experiencia en Estados Unidos. La cantante contó a ‘El Gordo y La Flaca’ que se topó con un mexicano en Los Ángeles, el cual se rehusó a hablarle en español.

Explicó al programa de Univisión cómo el gerente del hotel donde se estaba quedando, no le contestó en español cuando ella le preguntó algo.

“Me pasó un incidente con el gerente del hotel donde yo estaba, (era) más mexicano que el nopal y se llamaba Pedro, (por lo que) le hablé en español y no me quiso contestar en español”, dijo.

Mariana dijo que este tipo de cosas la lastiman, “porque no puedes renegar tus raíces, no puedes decirme que no entiendes español, cuando sí lo hablas, este tipo de cosas son las que hacen que el país no esté bien… mi país, espero que nos unamos más como mexicanos”, finalizó.