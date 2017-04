María Elena Salinas le responde a quienes la critica: ‘no soy la jefa’

La conductora de Univisión, María Elena Salinas, es de las pocas conductoras que acostumbra a despejar las dudas de sus seguidores. Y aunque algunos comentarios sean fuertes, ella no duda en responderles.

Precisamente en su Facebook, la presentadora compartió una imagen junto a Jorge Ramos, en donde advertía que estaban listos para comenzar el noticiero. “Listos @jorgeramosnews y yo para presentarles Noticiero @univision Lo último de inmigración, Siria, Colombia, Melania Trump. Nos vemos en la tele”.

Durante el programa hablaron de la fotografía oficial de la primera dama, donde opinaron que estaba muy retocada. Un usuario le dijo: “Sra Maria Elena usted hizo la comparación de las dos fotos. Criticó a Melania por estar muy retocada. Pero yo veo en la foto que a Michel le aclararon la piel. Mi opinión las dos se ven muy bonitas. Cada cual con sus características físicas. Pero lo de ustedes es insidia no quiero decir odio”, le reclamaron.



Salinas decidió darle la razón de una parte de su comentario, mientras que en la otra le advirtió que al no ser ella la jefa no podía decidir sobre algunas observaciones: “Maria Elena Salinas Tiene razon de la primera parte pero no de la segunda. A mi tampoco me gusto pero no tengo control editorial…lo de las criticas es cierto, muchos dicen que se les paso la mano con el retoque. Yo no estaba de acuerdo con la comparacion con Michelle, pero no soy la jefa: “Tiene razón de la primera parte pero no de la segunda. A mí tampoco me gustó pero no tengo control editorial…lo de las críticas es cierto, muchos dicen que se les pasó la mano con el retoque. Yo no estaba de acuerdo con la comparación con Michelle, pero no soy la jefa”, explicó.

De esta forma explicó que en algunas ocasiones no depende de ella.