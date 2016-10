María Celeste Arrarás dice que en ese sobre está su voto para las elecciones (VIDEO)

La presentadora de ‘’Al Rojo Vivo’’, María Celeste Arrarás, compartió con MundoHispánico su opinión sobre el momento por el que atraviesa la comunidad latina en el país y por qué las próximas elecciones son las más importantes para los hispanos.

“Casualmente no me lo van a creer, no fue nada planeado pero tengo en mi cartera mi voto”. Arrarás agregó: “No es una opción no votar para los hispanos; sobre todo nosotros tenemos que votar, porque si votamos vamos a ponerle el punto a la i de que somos el grupo que puede ser decisivo para cambiar no solo esta elección sino futuras elecciones. Si tenemos ese poder, nos van a escuchar y van hacer las cosas que nuestra comunidad necesita para que nuestra calidad de vida mejore, así que es de suma importancia”.

Camino al correo para enviar mi voto. Orgullosa de ejercer mi derecho. ¡No votar no es una opción! Sobretodo si eres Hispano. #tuvotocuenta A photo posted by Maria Celeste (@mariacelestearraras) on Oct 18, 2016 at 8:06am PDT

María Celeste Arrarás también comentó que obligó a su hijo a inscribirse para votar. “Mi hijo se acaba de ir a la universidad de Gainsville en la Florida a estudiar ingeniería y va a ser la primera vez que vota, así que es interesante porque yo lo tuve que obligar para que se inscribiera, y ahora ya está viendo el proceso y está muy interesado y va a votar”.

