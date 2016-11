María Antonieta Collins impresiona con su figura (FOTOS Y VIDEOS)

Después de que la periodista mexicana María Antonieta Collins se sometiera a una cirugía bariátrica, se dio cuenta que el ejercicio era elemental para su vida y ahora tiene una espectacular figura a sus 64 años, que cualquier jovencita envidiaría.

En un reportaje de Primer Impacto, la presentadora de Univisión de Crónicas de sábado sorprendió con su delgada figura, sin embargo confesó que no ha sido nada fácil pues dice que ha “sacrificado muchas cosas y he pagado el precio, en el amor no he sido afortunada pero lo he sido en el trabajo, no fui una extraordinaria esposa, la relación más estable de mi vida es mi trabajo”.

A través de distintos videos y fotos la periodista recibe halagos todo el tiempo y sus fans le dicen que el verla así, los motiva a hacer ejercicio.

Le llaman " síndrome electoral" que no acabe con nosotros! Comienza la mas crucial semana para los que amamos y vivimos en este gran país! Bendiciones a todos!

La mente nos sabotea a diario para no hacer ejercicio! No te dejes! En esta semana vamos a comer mas, así que dale al movimiento!! Feliz semana!