¿What? ???? Marc Anthony ya tiene un nuevo amor ???????? Poco después de revelarse que el cantante se divorciaría de Shannon De Lima, se ha dado a conocer que ya hay otra mujer en su vida, se trata de Mariana Downing, una hermosa modelo de 21 años. La pareja ha impactado a todos al aparecer en su primera alfombra roja en Nueva York para ceremonia “Changing Lives/ Building Dreams” de la fundación Maestro Cares. Marc no le teme al amor ¿qué opinan ustedes? Marzo 21/2017. #trendylatino #gossip #marcanthony

